ASSE, OL : hypocondriaque, seul… Caiazzo balance sur Aulas

Le président du conseil de surveillance de l’ASSE a expliqué que Jean-Michel Aulas vivait très mal son confinement, ce qui expliquerait son attitude.

Par ses prises de position souvent originales et ayant davantage pour but l’intérêt de l’OL plutôt que celui du football français, Jean-Michel Aulas cristallise les tensions au sein du football français. A tel point que Bernard Caiazzo l’a rappelé à l’ordre lors d’une réunion de la Ligue. Le président de l’ASSE a même laissé entendre dans So Foot que son homologue lyonnais était déstabilisé par le confinement.