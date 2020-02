true

Grosse frayeur jeudi lors de l’entraînement de l’ASSE : Loïc Perrin avait dû quitter ses coéquipiers, touché à la hanche. » C’est vrai que sur le coup, on a eu peur mais ce n’est pas grave. Et ce n’était pas une blessure au genou droit… Sur un contre-pied, Loïc a glissé et s’est fait mal à un muscle obturateur de la hanche », a expliqué Claude Puel hier en conférence de presse. Mais le coach des Verts a ensuite ajouté : « Il s’est étiré les ischios de la jambe opposée. On verra quand est-ce qu’on pourra le récupérer. »

Selon nos informations, cet incident musculaire a été révélé hier quand Perrin a effectué un footing. Et il y aurait une lésion, qui pourrait valoir au capitaine des Verts de rater non seulement le match de dimanche contre Reims, mais aussi le derby à Lyon et la demi-finale de Coupe de France contre Rennes.