ASSE – INFO BUT Mercato : Aouchiche débarque, d’autres mouvements se profilent

true

L’arrivée d’Adil Aouchiche est en passe d’être actée à l’ASSE. Où plusieurs départs devraient suivre.

Le Mercato est en mode pause en France mais cela n’empêche pas les clubs de travailler, et même de finaliser certains dossiers. A l’ASSE, c’est la signature d’Adil Aouchiche qui était attendue, et de longue date. Elle devait devenir effective dès ce début de semaine, le jeune milieu de terrain ayant finalement préféré le projet proposé par le club forézien, où Claude Puel lui promet une place de choix, à celui des autres candidats, les Allemands du Bayer Leverkusen notamment. A tout juste 18 ans, Aouchiche était fortement désiré par Puel, qui voit en lui un joueur d’avenir.

En fin de contrat au PSG, le milieu offensif avait notamment été élu 2e meilleur joueur de la Coupe du monde U17, une compétition où il avait terminé meilleur buteur, l’an dernier.

Guendouz file à Alger, Sissoko vers Ajaccio

Du côté des arrivées, la nouvelle priorité concerne le poste de latéral gauche, où plusieurs pistes sont étudiées, à commencer par celle du Grec Dimitrios Giannoulis (PAOK). Mais l’état actuel des finances de l’ASSE l’empêche de se positionner plus concrètement.

Après avoir transféré Franck Honorat à Brest et Vagner Dias à Metz, les dirigeants stéphanois espèrent profiter de la fin du mois de juillet pour dégraisser. Le portier Alexis Guendouz devrait prendre la direction de l’Algérie et de l’USM Alger, alors que le latéral Nelson Sissoko pourrait filer à l’AC Ajaccio, où il était à l’essai la semaine passée.

Gueye a plusieurs touches, mais pas Diony

Autre départ programmé : celui de Makhtar Gueye. Autorisé à ne pas reprendre l’entraînement avec le groupe afin de négocier son transfert, l’attaquant sénégalais, prêté à Nancy la saison dernière, est dans le viseur de Troyes et d’un club belge. Les dirigeants stéphanois ont également bon espoir de céder définitivement le latéral grec Alexandros Katranis, prêté à Atromitos depuis deux ans. En revanche, rien ne bouge concernant Loïs Diony, malgré une approche d’un club turc. Et on ne se bouscule pas non plus pour les autres « indésirables » que sont Sergi Palencia et Assane Diousse, alors que Miguel Trauco est convoité par le club grec de l’Olympiakos.