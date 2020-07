ASSE – INFO BUT Mercato : Ces Verts pour qui ça peut bouger

true

Franck Honorat a été le premier joueur à quitter l’ASSE cet été, direction Brest, suivi par Vagner qui a rejoint Metz. Mais plusieurs autres Verts, mis sur le marché ou sollicités, pourraient les imiter. Tour d’horizon.

Alexis GUENDOUZ

Prêté à Pau la saison dernière, le gardien a encore un an de contrat. Malgré sa bonne saison à Pau, il n’a pas été conservé, Didier Tholot misant sur un autre portier. Barré par le trio Moulin-Ruffier-Bajic, à l’ASSE, il espère trouver un nouveau point de chute.

Sergi PALENCIA

Claude Puel a signifié au latéral espagnol qu’il ne serait qu’un 3e choix s’il restait à l’ASSE, derrière le duo Debuchy-Maçon. Un retour en Espagne est à l’étude pour l’ancien bordelais, qui n’a pas été convié au premier match de préparation contre Rumilly, samedi dernier.

Harold MOUKOUDI

Prêté à Middlesbrough, l’ancien havrais termine la saison avec le club anglais, en Championship. Les dirigeants espèrent le transférer dans la foulée, que ce soit à Boro ou dans un autre club anglais.

Wesley FOFANA

Le jeune défenseur tient à rester au moins un an de plus dans le Forez, où Puel veut absolument le garder. Mais plusieurs clubs étrangers le convoitent dont Leipzig, Milan et Everton… Les Lombards ont même formulé deux premières offres.

Miguel TRAUCO

Le Péruvien ne sera pas retenu en cas de proposition, tout comme Gabriel Silva, au même poste. Alors qu’un retour au Brésil a été évoqué pour l’ancien joueur de Flamengo, l’Espagne et le Mexique sont une destination possible. La Grèce aussi, le PAOK et l’Olympiakos étant intéressés.

Assane DIOUSSE

Absent du groupe lors du premier match de préparation face à Rumilly, le milieu sénégalais est sous contrat jusqu’en 2022 mais les dirigeants ne désespèrent pas de lui trouver un nouveau point de chute. Peut-être en Italie.

Lamine GHEZALI

Prêté à Châteauroux la saison dernière, le petit ailier n’a pas brillé, au point de rentrer dans le Forez dès janvier. Il a repris avec la réserve et les dirigeants tentent de le recaser. Orléans (National) est intéressé.

Romain HAMOUMA

A 33 ans, l’ancien caennais n’a plus qu’un an de contrat. Une situation qui ne lui plait guère. Et Lorient lui fait les yeux doux…

Wahbi KHAZRI

Plus gros salaire du club avec Yann M’Vila, l’international tunisien sait que les dirigeants ne le retiendront pas en cas d’offre. Il étudierait ses possibilités.

Denis BOUANGA

Arrivé de Nîmes l’été dernier, l’international gabonais a été le meilleur buteur stéphanois en 2019-20 avec 12 buts, toutes compétitions confondues. Et sa bonne saison lui vaut des sollicitations. L’intérêt du Stade Rennais est avéré. Julien Stéphan apprécie beaucoup le joueur. Mais un autre club s’intéresse à Bouanga et il s’agit d’Everton, où Carlo Ancelotti milite pour sa venue. Une première offre pourrait être formulée dès l’ouverture du marché anglais. Pour se protéger, les dirigeants stéphanois envisagent une prolongation de leur attaquant, avec une revalorisation salariale à la clé.

Makhtar GUEYE

Comme Franck Honorat et Vagner Dias, l’attaquant sénégalais n’a pas repris l’entraînement avec le groupe stéphanois. Les dirigeants l’ont autorisé à négocier son départ. Il pourrait prendre la direction de Troyes (L2), où Laurent Batlles le veut.