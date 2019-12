ASSE – INFO BUT ! Mercato : Claude Puel vise un défenseur de Ligue 2

true

Pour renforcer sa défense, l’ASSE a des vues sur Christopher Operi, latéral gauche franco-ivoirien évoluant à Châteauroux (L2).

Claude Puel l’a dit été répété : l’ASSE n’a pas de marge de manœuvre pour se renforcer cet hiver. Le club forézien avait beaucoup investi en 2018 pour se relever, avec Jean-Louis Gasset, et malgré un emprunt ainsi que les ventes d’Ole Selnaes, William Saliba et Rémy Cabella, ses moyens sont très limités, avec la plus grosse masse salariale de son histoire et un effectif pléthorique.

La priorité pour Puel est de dégraisser, ce qui ne s’annonce pas simple vu les états de service des joueurs qui n’entrent pas ou plus dans ses plans, tels Loïs Diony, Assane Diousse et Léo Lacroix, qui de plus jouissent tous de salaires qu’ils auront sans doute beaucoup de mal à trouver ailleurs. Robert Beric, qui souhaite aussi partir, mécontent de son temps de jeu, ne sera pas retenu en cas de proposition.

Operi est en fin de contrat

Du côté des arrivées, les Verts doivent forcément recruter malin. Offensivement, la piste Matheus Cunha, en manque de temps de jeu à Leipzig, a été dévoilée la semaine dernière. L’ASSE aurait également envoyé un scout à Charleroi le week-end dernier afin de superviser l’attaquant jamaïquain Shamar Nicholson (22 ans). Et défensivement, l’ASSE a des vues, selon nos informations, sur Christopher Operi (22 ans), le latéral gauche de Châteauroux. Le joueur est sur les tablettes stéphanoises depuis un an. Il se retrouve aujourd’hui en fin de contrat, au mois de juin.

Auteur d’1 but et 1 passe décisive en L2 avec la Berrichonne, où il évolue depuis 2017 après avoir été formé à Caen, Operi correspond bien à la politique que souhaite mettre en place Puel chez les Verts, axée sur des jeunes en devenir.