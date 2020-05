ASSE – INFO BUT Mercato : Fabrice Grange a plusieurs soutiens de poids à l’OL

true

L’entraîneur des gardiens de l’ASSE Fabrice Grange est dans la short-liste de l’OL pour prendre la relève de Grégory Coupet parti à Dijon. Et sa candidature est appuyée.

Le départ de Grégory Coupet pour Dijon a surpris, à l’OL. Mais l’ancien portier emblématique des Gones n’avait plus de contrat et le silence de sa direction lui pesait. A Dijon, il retrouvera des « potes », à commencer par Peguy Luyindula et David Linares. Pour prendre la relève, un nom revient avec insistance : celui de Fabrice Grange. Même s’il officie depuis 8 ans chez l’ennemi stéphanois, Grange est un vrai Gone, natif de Sainte-Foy les Lyon et formé à l’OL, son club de cœur. Il y conserve de nombreuses attaches et non des moindres. puisque Jean-Michel Aulas en personne n’a pas manqué de rappeler qu’il le tenait en haute estime.

Laissera-t-il Ruffier pour Lopes ?

Raymond Domenech, toujours influent auprès du président lyonnais, compte aussi parmi les proches de Grange, qu’il avait intégré dans son staff en équipe de France. L’ancien sélectionneur est donc bien placé pour connaitre ses compétences.

Enfin, Anthony Lopes, le gardien n°1 de l’OL, militerait lui aussi pour la venue de Grange, qui n’a plus qu’un an de contrat à l’ASSE. Où Stéphane Ruffier, son protégé, a perdu sa place à la fin de l’hiver au profit de Jessy Moulin, ce qui n’a pas renforcé sa position dans un club où sa personnalité est parfois montrée du doigt notamment… pour son attachement à l’OL. Juninho et Rudi Garcia, qui a vu Stéphane Cassard, son entraîneur des gardiens à l’OM, rejoindre le RC Strasbourg, cette semaine, devraient trancher dès ces prochains jours.