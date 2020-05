ASSE – Info BUT Mercato : Fofana dans le viseur d’Arsenal et Everton, mais plus du Milan AC

true

D’après nos informations, Wesley Fofana, le jeune défenseur de l’ASSE, n’envisage pas de quitter le Foreze cet été. Mais Arsenal et Everton lui font les yeux doux.

Devenu titulaire depuis l’arrivée de Claude Puel, Wesley Fofana (19 ans) fait partie des joueurs avec qui le Castrais souhaite absolument reconstruire, à l’ASSE. Mais le défenseur central, auteur d’une belle saison (23 matches, 2 buts), a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens, et non des moindres.

Si tu devais décrire @Wesley_Fofanaa en un mot, ce serait _________ 💬 pic.twitter.com/4znTWdzLP0 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 18, 2020

Le Milan AC s’est retiré

Cet hiver, Everton s’est renseigné tout comme le Milan AC. Le joueur est même allé visiter les installations du club italien, mais depuis, les Milanais ne se sont plus manifestés. Everton mais aussi Arsenal, en revanche, sont toujours sur les rangs. Si l’ASSE a prolongé Fofana jusqu’en 2024 le mois dernier, sa situation financière pourrait lui imposer de vendre cet été et le transfert du natif de Marseille serait envisagé par les dirigeants, malgré les réticences de Puel. Fofana, lui, ne cache pas qu’il souhaite rester à Saint-Etienne au moins une saison de plus pour poursuivre son apprentissage dans son club formateur, avec un entraîneur qui lui fait pleinement confiance. Avant de partir en Angleterre, sa destination privilégiée.

Pour lui, c’est l’Angleterre ou rien

On rappellera toutefois qu’il y a un an, William Saliba avait exprimé son envie de rester dans le Forez après avoir prolongé. Mais après avoir repoussé une première offre de Tottenham, il avait fini par accepter d’être transféré à Arsenal, pour 29 M€. Le plus gros transfert de l’histoire de l’ASSE, un club passé maître, ces dernières saisons, dans « l’art » de vendre dès leur plus jeune âge ses meilleures pépites (Saliba, Zouma, Guilavogui, Ghoulam, Pierre-Gabriel, Saint-Maximim)…