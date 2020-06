ASSE – INFO BUT Mercato : La vente d’Honorat pourrait débloquer deux dossiers

true

Alors qu’un transfert de Franck Honorat à Lorient est dans les tuyaux, celui-ci pourrait permettre à l’ASSE d’accélérer son marché.

Un an après son arrivée à l’ASSE, Franck Honorat pourrait déjà quitter le Forez. Les dirigeants stéphanois ont en effet reçu des propositions de Brest et Lorient pour l’ancien clermontois et ils seraient sur le point d’accepter celle des Merlus. Le joueur, lui, a envie d’aller à Lorient. Il en avait déjà émis le souhait cet hiver mais Claude Puel avait fermé la porte.

Celle-ci pourrait s’ouvrir cette fois-ci, pour un transfert de l’ordre de 4 ou 5 M€ selon les informations de Manu Lonjon. Une vente d’Honorat permettrait de faire entrer un peu d’argent frais dans les caisses alors que l’ASSE a plusieurs dossiers sur le feu, mais qu’elle manque de liquidités pour les concrétiser.

Aouchiche et Perrin en salle d’attente

Le premier d’entre eux est la signature d’Adil Aouchiche, priorité de Puel. La pépite du PSG, en fin de contrat, a visité les installations de L’Etrat il y a dix jours. Séduit par le projet, Aouchiche devrait s’engager avec les Verts dès lors que ceux-ci seront en mesure de lui verser la prime à la signature demandée par ses agents. La prolongation de Loïc Perrin pourrait également suivre.

Par ailleurs, l’info est évoquée depuis quelques semaines déjà : Puel souhaiterait recruter Nampalys Mendy, un joueur qu’il a entraîné à Nice et Leicester. Le milieu défensif est libre de tout contrat mais son salaire poserait problème pour l’instant et le club souhaiterait alléger un peu sa masse salariale avant de se positionner plus concrètement.