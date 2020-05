ASSE – INFO BUT Mercato : les Verts ont recalé la nouvelle cible défensive du PSG !

true

Pour succéder à Thiago Silva, en fin de contrat, le PSG lorgnerait Caglar Soyuncu (Leicester City). Un joueur qui avait été proposé à l’ASSE il y a quelques années.

Thiago Silva en fin de contrat en juin, le PSG s’active toujours à lui chercher un remplaçant digne de ce nom. Sur tous les fronts, Leonardo scrute le marché et de nombreuses pistes sont à l’étude. La dernière mène selon le Daily Mirror à Caglar Soyuncu (23 ans), le défenseur de Leicester City.

Du côté de l’ASSE, l’international turc (28 capes) n’est pas un inconnu pour Claude Puel qui l’avait eu sous ses ordres chez les Foxes. Et d’après nos informations, Soyuncu n’est pas un inconnu non plus pour certains dirigeants ou anciens dirigeants stéphanois, car en 2016 un agent avec qui le club forézien a pourtant l’habitude de travailler leur avait proposer le joueur, alors dans un petit club turc, Altinordu. En vain puisqu’il avait rejoint Fribourg, pour moins d’1M€. Fribourg, qui l’a vendu 21 M€ il y a deux ans à Leicester…