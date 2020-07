true

A l’image de Stéphane Ruffier, plusieurs autres « indésirables » de Claude Puel n’ont pas l’intention de quitter l’ASSE cet été.

A 33 ans, Stéphane Ruffier sait qu’il n’a que très peu de chances de retrouver une place de titulaire à l’ASSE tant que Claude Puel en sera l’entraîneur. Mais à un an du terme de son contrat, le Basque n’envisage pas de quitter le Forez pour autant. Galatasaray et Montpellier se sont renseignés. En vain. Ruffier, qui émarge à 2,5 M€ par an chez les Verts, n’aurait aucune intention de s’asseoir sur ses émoluements.

M’Vila, Boudebouz et Kolo s’accrochent

Trois autres joueurs qui comptent parmi les plus gros salaires de l’ASSE et dont les noms reviennent souvent parmi la « liste noire » de Puel n’ont pas l’intention de quitter le navire eux non plus. Il s’agit de Yann M’Vila, Ryad Boudebouz et Timothée Kolodziejczak. Après une saison difficile, les trois joueurs aspirent à retrouver leur meilleur niveau chez les Verts, surtout que leurs chances de jouer sont bien supérieures à celles de Ruffier.

Hamouma et Diony étudient leurs possibilités, Trauco, Palencia et Diousse aussi

Enfin, si rien n’a filtré des intentions de Wahbi Khazri, Romain Hamouma, à un an du terme de son contrat, pourrait envisager un départ, en cas de proposition. Lorient, notamment, a des vues sur lui. Loïs Diony, qui n’a plus qu’un an de contrat lui aussi, se cherche un nouveau point de chute, ce qui est également le cas de Miguel Trauco, Sergi Palencia et Assane Diousse, non convoqués pour le premier match de préparation face à Rumilly (4-1), samedi.