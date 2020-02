ASSE : Jacky Bonnevay demande du temps

true

Dans Le Parisien, Jacky Bonnevay, il y a quelques jours, a confié son bonheur d’avoir intégré le staff de Claude Puel à l’ASSE. « Je me sens épanoui dans mon travail, a soutenu le Roannais. Je n’ai pas l’impression d’être un porteur de plots. Je suis un des relais des joueurs avec le reste du staff. Le coach, c’est celui qui choisit les 11 titulaires. Ici, à l’ASSE, on a 30 joueurs. Cela signifie qu’une vingtaine d’entre eux ne débuteront pas et ne sont pas forcément heureux du choix. Ça, c’est la difficulté du numéro 1. Je suis heureux d’avoir accompagné Gernot Rohr, Vahid Halilhodzic et désormais Claude Puel. Pourtant, j’ai eu des propositions même encore récentes comme un club de D1 turque. J’ai refusé. Dans ma tête, je ne suis plus un numéro 1. »

« Il faut du temps pour que ça marche »

L’ancien défenseur avait déjà accompagné Puel à Leicester, en Angleterre. Les deux hommes ont donc l’habitude maintenant de travailler ensemble. Et Bonnevay estime que le travail en profondeur du Castrais portera forcément bientôt ses fruits… « Si on enlève Zidane et Deschamps, quel entraîneur français est au-dessus de Claude, sérieusement ? Je n’en vois pas un qui a un plus beau CV. Sa force est de développer les joueurs et les équipes. Lentement, il a mis ses idées en place à Leicester en faisant évoluer l’effectif. En plus, il a modifié le jeu. C’est aussi ce qu’il essaie de mettre en place à Saint-Etienne. Mais il faut du temps pour que ça marche. Il y a encore beaucoup de travail à l’ASSE, notamment dans le développement des jeunes et le maintien des anciens à leur meilleur niveau. »