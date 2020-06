ASSE : Jérémie Janot prolonge à Valenciennes (officiel)

true

Entraîneur des gardiens de Valenciennes depuis un an, Jérémie Janot (42 ans) se plait dans le Nord. Il a même prolongé de trois saisons avec le club de Ligue 2.

Entraîneur des gardiens du VAFC cette saison, Jérémie Janot (42 ans) s’éclate à entraîner Jérôme Prior dans le Nord de la France. L’ancien gardien de but des Verts, ex entraîneur des jeunes portiers de l’ASSE et de l’équipe fanion de l’AJ Auxerre, a prolongé ce mardi son contrat jusqu’en juin 2023.