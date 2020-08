OL, ASSE : Clément donne une chance à Lyon face à Cristiano Ronaldo et la Juventus

true

Ancien milieu de l’OL et de l’ASSE, Jérémy Clément estime que les Lyonnais auront une vraie carte à jouer vendredi prochaine sur la pelouse de la Juventus.

Même s’il a été formé à l’Olympique Lyonnais, Jérémy Clément est davantage estampillé stéphanois quand il s’agit d’évoquer le plus grand derby français. L’ancien milieu de terrain a passé trois ans en professionnels chez les Gones (2003-06) puis six à l’ASSE (2011-17) après ses passages aux Glasgow Rangers et au PSG.

Le vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013 demeure toutefois attentif à l’actualité des Lyonnais, à qui il donne une chance de se qualifier vendredi prochaine lors de leur 8e de finale retour de Champions League sur la pelouse de la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. N’en déplaise au peuple vert, qui préfèrerait voir l’OL éliminé…

« Les Lyonnais ont fait un bon résultat au match aller 1-0, ils n’ont pas pris de but, donc ils ont toutes leurs chances pour passer, a-t-il déclaré sur RMC. Même si, forcément, ce sera un match compliqué à la Juve. Lyon a sa chance. Le football est toujours indécis. Je pense que l’OL peut se qualifier. La Juve ? Cette équipe a du talent. Quand on regarde les joueurs de l’effectif, c’est talentueux derrière et devant. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo, ils mettent le danger partout. C’est une équipe pas facile à jouer. Ce sera compliqué, mais l’OL a ses chances. »