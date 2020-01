ASSE : Jessy Moulin réconforté par ses enfants, flingué par d’autres…

true

Hier soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le gardien de l’ASSE, Jessy Moulin, a vécu un moment difficile. Quatre-vingt dix minutes face aux fantastiques du PSG et 6 ballons à aller chercher au fond de ses buts (1-6).

L’habituel remplaçant de Stéphane Ruffier, et il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux en publiant une photo sur Instagram, a tout de même eu le réconfort, en arrivant chez lui tard dans la nuit, de trouver un mot de ses enfants. Sur lequel il était inscrit : « Tu es le meilleur des papas. On t’aime fort. Tu as fait de ton mieux. C’est pas tout le monde qui serait allé dans les cages. Tu as été le meilleur à nos yeux. »

On espère pour Moulin qu’il n’a pas eu, auparavant, l’idée d’écouter RMC, radio pas vraiment réputée pour cultiver les délicates attentions. Ainsi, et au terme du match PSG-ASSE, Daniel Riolo et Jérôme Rothen n’ont pas loupé le Stéphanois, ni le consultant de Canal Plus, Mickaël Landreau, qui avait évoqué durant la rencontre les qualités de Moulin. Sur la radio assoiffée de buzz, ça donne ceci. Riolo : « Toi aussi, tu as bloqué au moment où Mickaël Landreau a dit que Jessy Moulin était vraiment un grand gardien. J’avoue que j’ai failli t’envoyer un message mais je n’ai pas eu besoin de le faire car je savais que tu penserais comme moi. »

Le bonheur de rentrer sur le terrain avec son fils qui plus est pour le derby !!! Meme si il ne portait notre maillot favori c était magique !!!@ASSEofficiel #ensemble #kipsta #uhlsport pic.twitter.com/ZM02iC8jIt — Moulin Jessy (@l00ping) 8 octobre 2019

Réponse de Rothen : « Comme disait le consultant qui commentait le match, c’était un grand gardien… Je ne sais pas où il l’a vu grand, sans doute par la taille mais pas ailleurs. Le premier but de Paris, même Jean-Louis Tourre il l’arrête en faisant un amorti poitrine. »