ASSE : Kolodziejczak, les dessous de son retour en grâce

Comme c’est toujours le cas depuis son arrivée à l’ASSE, Claude Puel a encore surpris dans ses choix à Brest (2-3) en laissant Loïc Perrin sur le banc et en titularisant Timothée Kolodziejczak pour la première fois en L1 depuis le 20 novembre et une défaite à Rennes (1-2), la première défaite de l’ère Puel. Un retour en grâce assez inattendu pour le défenseur après le clash du mois dernier.

#SB29ASSE 3-2 Terminé à Brest. Malgré une nette réaction en deuxième période, les Verts s’inclinent. pic.twitter.com/8WlAeuNB5o — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 16, 2020

A gauche, les « vrais » latéraux sont à la rue !

Mais Kolo avait montré beaucoup d’envie ces dernières semaines à l’entraînement, et les prestations de Miguel Trauco et Gabriel Silva ont également joué en sa faveur. Entré en jeu en toute fin de partie en ¼ de finale de Coupe de France contre Epinal (2-1), à Nancy, Kolo a joué latéral gauche à Brest. Un poste où Trauco, écarté du groupe, a eu plusieurs absences coupables lors de ses dernières apparitions. Et où Silva a été en difficulté contre Epinal. Ceci explique donc aussi cela. Mais la prestation décevante de Kolo à Brest n’a pas réglé le problème de Puel sur ce côté…