ASSE : Kolodziejczak repart de tout en bas pour convaincre Puel

Fustigé par Claude puel pour son manque d’implication à l’ AS Saint-Etienne , Timothée Kolodziejczak s’échine à lui prouver qu’il a tort.

Si Claude Puel semble fâché durablement avec son défenseur Timothée Kolodziejczak et ne semble plus compter sur lui pour l’instant, on ne peut pas reprocher au joueur prêté par Tigres de ne pas s’impliquer à l’AS Saint-Etienne.

En effet, comme l’a rapporté notre confrère Macky Diong, « Kolo » est allé prêter main forte à l’équipe réserve en National 2 à l’occasion du match face à l’équipe B du FC Nantes. Si le match s’est soldé par un score de parité (1-1, but de Tyrone Tormin, égalisation d’Abdoulaye Dabo) qui n’arrangent pas les affaires des Verts toujours relégable, le défenseur de 29 ans a fait son match, aligné dans l’axe aux côtés de Steven Leleux.

Suffisant pour revenir dans les grâces de son coach ? Ce n’est pas gagné quand même…

Timothée #Kolodziejczak est titulaire avec la réserve de l’#ASSE face à Nantes. Lamine #Ghezali aussi, après son retour de prêt de Châteauroux. Bilal #Benkhedim sur le banc #N2 pic.twitter.com/puU9rkiKdD — Macky Diong (@MackyDIONG) February 8, 2020