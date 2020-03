ASSE : la Coupe de France, le maintien… Puel en dit plus

true

But : Claude, que vous inspire ce match nul de l’ASSE contre Bordeaux ?

Claude PUEL : Sur la physionomie, on a perdu deux points. On a été cohérents, malgré la fatigue. On a joué, on a mis l’intensité qu’il fallait. Mais on n’a pas marqué dans nos temps forts, c’est le regret. Après, il y a eu ce but sur leur seule situation mais on a eu la force de revenir. On a été dans la continuité de Rennes. On a fait un gros match.

Le résultat reste décevant : vous n’avez pris qu’un point…

Oui mais dans l’esprit il faut continuer comme ça. On a donné le meilleur de nous-mêmes. C’est comme ça qu’on fera tourner les choses dans le bon sens.

La qualification pour la finale de la Coupe de France a quand même ramené le sourire…

Oui. C’était important de se qualifier et on l’a fait en faisant un bon match. C’est bien pour le club mais le fil rouge c’est le championnat. La Coupe, c’est une parenthèse enchantée.

Il ne faut pas se tromper d’objectif, c’est ça ?

Non, ce n’est pas ce que je veux dire. Il faut différencier les deux compétitions. Il faut répéter le type de performance que l’on a fait contre Rennes. On voit qu’en championnat, toutes les équipes s’accrochent. Amiens est allé chercher un point après avoir été mené 2-0 à Marseille. Toutes les équipes sont en mode combat. Ça va se jouer dans les têtes.

« Tous mes choix sont sportifs. Ce n’est pas de ma faute si après ça devient de l’extra sportif. Il y a un cadre qui est donné. On est tous des serviteurs du clubs. Personne n’est au dessus de l’Institution. »

L’équipe progresse dans le jeu…

Oui. Elle montre de bonnes choses. Il y a eu une bonne 2e mi-temps à Lyon, à Brest aussi on avait bien réagi. Et contre Rennes on fait un match plein. A l’aller, notre défaite là-bas avait été un tournant. J’espère que ce sera pareil avec cette ½ finale, mais dans le bon sens cette fois.

Ryad Boudebouz a inscrit un but très important contre Rennes. Cela peut-il le libérer ?

J’espère. Kolo aussi a marqué. C’est bien pour lui, comme pour Ryad. C’est bien pour l’équipe, pour le groupe. On parle de ma méthode, je lis des choses. Mais tous mes choix sont sportifs. Ce n’est pas de ma faute si après ça devient de l’extra sportif. Il y a un cadre qui est donné. On est tous des serviteurs du clubs. Personne n’est au dessus de l’Institution. Kolo est revenu parce qu’il avait montré de bonnes choses à l’entraînement et il a eu la possibilité de s’exprimer en matches. Il n’y a jamais rien de définitif.

Cela vaut pour Stéphane Ruffier ?

Oui, pour tout le monde. Mais cela dépendra de son comportement, de ce qu’il fera.

Cette finale, tous les joueurs vont vouloir la jouer, être titulaires. C’est bien pour l’émulation…

C’est une bonne bouffée d’oxygène. Ça amène de la fraîcheur. Ces derniers temps on a beaucoup subi. On n’avait rien pour nous alors qu’on n’est pas passés à côté si souvent que ça. Les joueurs n’ont pas lâché, on l’a encore vu avec le scénario contre Rennes. C’est bien d’avoir été récompensés.