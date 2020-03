ASSE : la Pina Colada et les ombrelles à L’Etrat, un consultant se lâche !

true

Comme cela avait été le cas face aux accusations de Patrick Glanz, l’agent de Stéphane Ruffier, Ludovic Obraniak a de nouveau défendu Claude Puel après le derby perdu par l‘ASSE hier au Groupama Stadium, sur le plateau de l’émission L’Equipe du Soir. Et c’est sur la gestion de Ghislain Printant, en début de saison, qu’Obraniak a choisi de taper cette fois-ci.

« Quand on regarde les matches de l’ASSE et le classement, on est obligés d’être inquiet, a commenté l’ancien lillois. Avant l’arrivée de Puel, c’était Pina Colada, les ombrelles à L’Etrat. Il a plié les transats. Moi, je crois en sa méthode. Le problème, c’est qu’il aime bien travailler avec des joueurs de 22-27 ans. Et à Saint-Etienne, tu n’as quasi personne dans cette tranche là. Mais là, il y a urgence. Il faut sauver les meubles. Il coupera des têtes après. »