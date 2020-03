ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Maintenant, il faut sauver la saison »

true

78% de possession de balle, du jamais vu cette saison en L1… Il n’y a eu qu’une seule équipe sur le terrain hier soir, en première mi-temps, lors du derby entre l’OL et l’ASSE. Sur leur lancée du 8e de finale de C1 remporté contre la Juventus (1-0), les Lyonnais ont écrasé le premier acte, un but de Moussa Dembélé, libre de tout marquage pour ajuster son coup de tête sur à un coup franc concédé par Mathieu Debuchy, récompensant leur nette domination. Dans leur 4-4-2, les Verts prenaient l’eau de partout, incapables d’aligner deux passes de desserrer l’étreinte, de franchir la ligne médiane. Mais au retour des vestiaires, les Gones ont logiquement baissé le pied et il s’en est fallu de peu pour que Denis Bouanga, sur coup franc, et Timothée Kolodziejczak, sur une reprise sortie sur sa ligne par Marcal, n’égalisent, avant le penalty du 2-0 signé Dembélé, d’une Panenka, suite à une main stupide de Kolo, dans le temps additionnel.

Moulin fait le taf, les jeunes assurent derrière, Bouanga trop seul devant

Il n’y a donc pas eu de miracle au Groupama Stadium et cette 7e défaite de rang pour l’ASSE à l’extérieur n’arrange évidemment pas ses affaires au classement. Heureusement, Amiens, Dijon et Nîmes se sont également inclinés. Les Verts, qui recevront Bordeaux dimanche, sont donc toujours à 2 points des Nîmois, actuels barragistes. Mais avant de retrouver les Girondins, le match que tout un peuple attend aura lieu dès jeudi soir, avec la ½ finale de Coupe de France contre Rennes. Et dans cette perspective, le visage affiché en deuxième mi-temps lors du derby a quelque peu rassuré. A la rue techniquement, physiquement, tactiquement pendant 45 minutes, les Verts ont su se ressaisir pour montrer de bonnes choses et inquiéter des Lyonnais peu sereins sur la fin. Les prestations de Moulin dans les buts, de la charnière Saliba-Fofana en défense, de Bouanga en attaque, ou encore la bonne entrée de Charles Abi, sont autant d’enseignements positifs.

Debuchy, Kolo, Cabaye, M’Vila, la faillite des cadres

Au milieu, le duo Cabaye-M’Vila a confirmé son manque de complémentarité, d’agressivité, mais Mahdi Camara, suspendu contre Lyon, devrait apporter son volume face aux Rennais, et il n’est pas exclu que Loïc Perrin, Wahbi Khazri et/ou Romain Hamouma, qui en terminent avec leur rééducation, fassent leur retour. Quoi qu’il en soit, Puel devra encore faire avec les moyens du bord, mais les Verts pourront compter sur leurs supporters, absents lors du derby. Des supporters qui pousseront fort, à coup sûr, pour aider l’équipe à leur ouvrir les portes du Stade de France. Un match qui pourrait permettre à l’ASSE de sauver sa saison. Avant de sauver les meubles, en championnat, lors des trois derniers mois de compétition. Pour cela, il faudrait que les cadres tirent un peu plus l’équipe vers le haut. Aux Debuchy, Cabaye, M’Vila et Kolo, tous en perdition au Parc-OL, de vite se ressaisir. De montrer qu’ils ont encore quelques beaux restes, quand même, eux qui ont été internationaux pour la plupart. Il est encore temps. »