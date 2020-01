ASSE – La question pour 2020 : l’infirmerie va-t-elle enfin se vider ?

false

Il y a quelques temps encore, l’ASSE disposait de deux équipes. L’une évoluait, et péniblement, sur les pelouses de L1 et de Ligue Europa. L’autre, plus discrète, était contenue entre les quatre murs de l’infirmerie, ne souffrant, presque jamais, de défections au fil des semaines.

Y figuraient de solides défenseurs (Saliba, Fofana, Gabriel Silva, Debuchy), des milieux de terrain (M’Vila, Honorat) et même des attaquants (Diony, Khazri, Beric, Hamouma, Abi, etc…). Pour couronner le tout, le poste de gardien but avait également été pourvu avec la (rare) blessure de Stéphane Ruffier lors d’un match (perdu) de Ligue Europa sur le terrain de La Gantoise (2-3). Résultat, pour Claude Puel et ses Verts, pas un match n’a été disputé avec l’effectif au complet. Sans cesse des pépins, des absences, un turn-over obligatoire, qui n’ont pas permis, forcément, de poursuivre la remontada opérée par le coach forézien à son arrivée.

« On le sait, l’effectif, dénué de coups durs, peut permettre aux Verts de s’installer dans le premier tiers du classement »

On le sait, l’effectif en présence, dénué de coups durs, peut indéniablement permettre aux Verts de s’installer dans le premier tiers du classement. Puel, débarrassé d’une Ligue Europa catastrophique, pourra même faire souffler de temps à autre et permettre à certains de ses joueurs de tout donner dans les compétitions nationales. Demeure néanmoins une inconnue : les blessures vont-elles enfin cesser ? Le froid, la neige, et les conditions climatiques de l’hiver, avec des terrains de l’Etrat impraticables, vont-ils encore produire leurs mauvais effets ?

Seule certitude, l’ASSE pourra remplir ses objectifs à l’unique condition de ne plus être diminuée. Ce n’est pas gagné. Car, ne l’oublions pas, les Verts, qui ont failli dans la préparation estivale, ont depuis des soucis musculaires. Sans, d’ailleurs, que ça ne soulève quelques questions sur les méthodes utilisées en interne… A Claude Puel de changer les mentalités et d’opérer un salutaire coup de balai. Le classement final en dépendra.