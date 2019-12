ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Tous ces blessés, ce n’est pas normal »

true

L’ancien attaquant des Verts, Adrien Ponsard, estime que l’ASSE n’a pas démérité contre le PSG (0-4). Mais il s’interroge sur les nombreux blessés…

« J’ai vu le match contre Paris à la maison, à la télé, avec les commentaires pro parisiens de Canal+. Le spectacle en tribune était vraiment magnifique même si ça coûtera sûrement pas mal d’argent au club. Sinon, par rapport au match, on savait que ce serait dur, alors en plus à dix contre onze… C’était quasi mission impossible. Mais j’ai bien aimé le comportement de l’équipe. Elle n’a pas baissé les bras, elle s’est bien battue.

On a eu des occasions avec Bouanga. Lui, je me demande si on pourra le garder bien longtemps. C’est vraiment un bon joueur. Il s’arrache, il se donne à fond. Nordin a fait ce qu’il a pu mais avec Bouanga, ils étaient trop seuls. Sur un match comme celui-là, j’aurais aimé voir Beric. Il était là contre Nice (4-1), il pèse, il fixe les défenses.

« Je ne comprends pas certains choix »

Je ne comprends pas certains choix. Pourquoi Youssouf était-il sur le banc contre Paris ? Il n’y a quand même pas photo avec Aholou et M’Vila. J’ai vu que Trauco avait eu 3 dans L’Equipe. Pourtant, je ne l’ai pas trouvé mauvais. Les buts ne sont pas venus de son côté. Moi, il me plait bien. Il va de l’avant, il en veut. Je le préfère largement à nos autres latéraux, à Silva, à Palencia, sans parler de Kolo qui est complètement à la rue.

Cette défaite contre le PSG m’a moins contrarié que celles à Rennes, à Reims et à Wolfsburg, où on avait été catastrophiques à chaque fois. Dans l’envie, là, il n’y a pas grand chose à reprocher. Et puis il faut reconnaître qu’on n’est pas aidés avec tous ces blessés. Ce n’est pas normal. Je me demande s’il n’y a pas un souci au niveau de la préparation physique. En plus, il me semble qu’il y a pas mal de soucis musculaires. »