ASSE : la réponse agacée du club à Stéphane Ruffier

La bataille entre l’AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier se poursuit. Ce samedi, on assiste à un échange de communiqués entre les deux parties.

Stéphane Ruffier n’ayant pas apprécié que Claude Puel remette en cause son engagement à l’AS Saint-Etienne, le gardien des Verts s’est fendu d’un communiqué, par le biais de son avocate, pour assurer qu’il n’avait jamais refusé, contrairement aux propos tenus par son manager général, d’être le gardien n°2 de l’ASSE derrière Jessy Moulin.

Le club lui a donc répondu par le biais d’un communiqué :

« L’AS Saint-Étienne s’étonne de lire dans un communiqué, relayé par le journal L’Équipe, le contenu du courrier recommandé que Stéphane Ruffier et son avocate viennent par ailleurs de lui adresser. Les entretiens entre un entraîneur et ses joueurs, concernant de simples décisions sportives, devront-ils désormais être enregistrés ou se dérouler en présence d’un huissier pour éviter de telles démarches ?

Le club déplore que la parole de son manager général, dont l’honnêteté n’a jamais été prise en défaut en vingt ans de carrière, puisse être ainsi remise en cause et charge son conseil de répondre à ce communiqué par les voies de droit les plus appropriées.

L’ASSE a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la situation de Stéphane Ruffier et entend se consacrer pleinement à la préparation de sa saison. Néanmoins, le club prend acte que le joueur est dorénavant prêt, suite à l’annonce de son avocate, à devenir numéro 2. Il appartient toujours au manager général de l’ASSE d’effectuer ses choix sportifs en décideur responsable ».

La guerre des nerfs se poursuit…