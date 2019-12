ASSE : l’abécédaire de l’année 2019 des Verts (1ère partie)

true

De Charles Abi à Kévin Monnet-Paquet, ils ont fait l’ASSE en 2019, une année qui a mieux débuté qu’elle ne s’est terminée pour les Verts.

A comme Abi

Un joli but en finale de la Coupe Gambardella et de belles promesses quand Puel l’a lancé en L1, avant de se blesser à un pied : le longiligne attaquant est l’un des plus sûrs espoirs de l’ASSE.

B comme Bouanga

Il y a longtemps que l’ASSE le suivait. Et le Gabonais a vite montré que le maillot vert lui allait comme un gant. Meilleur buteur et meilleur passeur des Verts lors de la première partie de saison.

C comme Cabella

Après avoir été décisif dans la course à l’Europe, RC7 s’en est allé à Krasnodar, contre 12 M€, avant de se faire les croisés. Sur le terrain, à l’ASSE, il laisse un vide que son successeur désigné, Boudebouz, n’a pas vraiment comblé…

D comme Debuchy

Toujours là, le guerrier. A 34 ans, l’ancien Gunner a encore rendu de précieux services, en marquant quelques buts et en tirant l’équipe avec sa combativité de chaque instant, mêmezs’il n’a plus ses jambes d’antan.

E comme Edmilson

Sorti de nulle part, alors qu’il n’avait que deux matches à son actif avec la réserve, le jeune attaquant originaire de Guinée-Bissau a été l’invité surprise de Puel sur cette fin d’année. Avec un but en Coupe de la Ligue à Nîmes (2-1) à la clé.

F comme Fofana

Pilier des U19 en Gambardella, le jeune défenseur, buteur contre Nice (4-1), est titulaire depuis que Puel est là. 2019 restera une super année pour lui.

G comme Gasset

En un an et demi, le Montpelliérain aura fait passer l’ASSE de la 17e à la 4e place, ramenant le club en Europe avant de s’en aller. Chapeau !

⚽️ Quel est le but de la première partie de saison ❓🤔 📅 Un jour = un nommé ! 1️⃣ Premier match, 5e minute, Romain #Hamouma lance la saison 2019-2020 tout en finesse (J1) ! 👌 🗳 Votez 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 23 décembre 2019

H comme Hamouma

Dans la lignée des années précédentes, 2019 aura été faite de buts et de blessures pour l’ancien caennais. Aussi talentueux que fragile.

I comme Infirmerie

Jusqu’à 11 blessés au début de l’hiver contre Montpellier (0-0)… L’infirmerie aura encore été bien pleine du côté de L’Etrat.

J comme Jessy Moulin

L’éternelle doublure a été été irréprochable quand elle a joué, notamment à Nîmes (1-0), pour la « der » de Printant. Une victoire qui avait permis à l’ASSE de sortir du fond du trou.

K comme Khazri

Etincelant en 2018, le Tunisien a marqué le pas en 2019. Quelques passes décisives pour aller chercher l’Europe mais beaucoup moins de buts et une blessure à la main pour finir. Un mal pour un bien, peut-être, après avoir beaucoup enchaîné.

L comme Loïs Diony

Placardisé par Gasset et Printant, l’ancien dijonnais a eu un peu plus de temps de jeu avec Puel. Un but à Rennes (1-2). Mais pas de quoi le relancer.

M comme Monnet-Paquet

Année maudite pour KMP, avec deux opérations des ligaments croisés. Fauché en plein vol, alors qu’il était au top dans son nouveau rôle de piston.

La deuxième partie de l’abécédaire 2019 de l’ASSE est à retrouver demain sur notre site, dès 6h