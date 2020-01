ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts retrouvent le sourire »

true

L’ASSE est en ¼ de finale de la Coupe de France. Elle le doit à Denis Bouanga, auteur du but victorieux à Louis II, aussi triste hier soir que l’équipe monégasque, pâle au possible. Les Verts, eux, retrouvent des couleurs. Et le retour des blessés n’y est pas étranger. Bouanga a marqué, Romain Hamouma a apporté sa technique et sa combativité, Yann M’Vila a bien stabilisé le milieu et William Saliba, après deux mois d’absence, a étouffé le pauvre Wissam Ben Yedder, comme il l’avait déjà fait à Geoffroy-Guichard en début de saison.

Retour gagnant pour Bouanga, Saliba l’invincible

Le futur joueur d’Arsenal n’a toujours pas perdu le moindre match cette saison. A ses côtés, Wesley Fofana a encore été très bon hier soir, enlevant notamment une balle de but à Jorge en toute fin de partie. Avant cela, Monaco n’avait que rarement inquiété Stéphane Ruffier, qui n’a dû s’employer que sur un face à face avec Ben Yedder en fin de première période. Les Verts ont mieux géré leur avance que lors du match précédant contre Nîmes, et ils auraient même pu creuser l’écart par Hamouma, Cabaye et Bouanga. Une rencontre bien maîtrisée, sans Loïc Perrin et Wahbi Khazri, laissés sur le banc, et avec un Loïs Diony qui a apporté sa contribution en point d’appui, dos au but. A quelques jours de la fermeture du Mercato, l’ancien dijonnais s’est montré. Et un vent nouveau semble souffler sur l’ASSE, qui devra confirmer l’embellie dimanche à Metz, avant de recevoir Marseille mercredi prochain. »