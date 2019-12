ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Une qualification au goût amer »

true

L’ASSE s’est qualifiée en Coupe de la Ligue à Nîmes (2-1). Mais avec un déplacement à venir au PSG, elle n’a guère d’illusions à se faire…

Si Claude Puel a une nouvelle fois fait tourner son effectif hier soir aux Costières, l’ASSE a présenté une équipe cohérente autour de Loïc Perrin, Yann M’Vila et Zaydou Youssouf, chez des Crocos qui alignaient leurs remplaçants. A 2-0, grâce aux buts des jeunes Bilal Benkhedim et Edmilson, le premier sur un centre de Miguel Trauco cafouillé par la défense nîmoise et le second sur un caviar d’un défenseur gardois, les Verts ont pourtant trouvé le moyen de se faire peur.

Concédant un but et serrant les dents jusqu’au bout, alors que Nîmes, d’une faiblesse abyssale, n’avait pas été dans leur camp pendant près d’une heure.

Beric mécontent à sa sortie

On notera le coaching une nouvelle fois défensif de Puel, qui a sorti Robert Beric à 2-0 pour faire entrer Madhi Camara. Un changement qui n’a pas plu au Slovène, qui s’en est étonné auprès de Julien Sablé, et qui a coïncidé (contribué?) au réveil des locaux.

Au rayon des satisfactions, on notera aussi la prestation de Jessy Moulin, qui n’a pas craqué sous la pression en fin de rencontre, ou encore celle de Wesley Fofana, bien plus à son affaire dans la défense à trois de l’ASSE que Perrin et un Harold Moukoudi qui n’a sans doute pas marqué des points, tout comme Sergi Palencia dans son couloir droit.

Des deux jeunes buteurs, Edmilson a été moins en vue dans le jeu avant de sortir sur blessure, touché à un genou, que Benkhedim. A 18 ans, le vainqueur de la Gambardella a montré qu’il avait du ballon, qu’il était adroit devant le but et qu’il en voulait, lui qui est originaire du Gard.

Benkhedim s’est montré

Alors que Puel avait regretté après la défaite contre le PSG (0-4) qu’il n’avait pas de n°10 dans son effectif, glissant au passage un joli tacle au décevant Ryad Boudebouz, Benkhedim pourrait désormais se poser en option. Un joueur d’avenir, assurément. Une lueur dans la grisaille, dans le marasme ambiant des Verts, sur cette fin d’année.

Car si la qualification a permis de mettre fin à une série de trois défaites consécutives, la pauvreté technique de l’ASSE, peu aidée il est vrai par le niveau de l’adversaire et la piètre qualité de la pelouse des Costières, n’a pas rassuré. Du tout. Et le tirage au sort des ¼ de finale, avec un déplacement à Paris, laisse déjà très peu d’espoir de revivre la même aventure qu’en 2013…