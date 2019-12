ASSE – Mercato : toute une équipe concernée par l’opération dégraissage ?

true

L’ASSE va tenter de dégraisser cet hiver un effectif que Claude Puel estime trop important. Une dizaine de joueurs pourraient être concernés.

Théo VERMOT

Prolongé d’un an l’été dernier, l’ancien pensionnaire du centre de formation est en fin de contrat en juin. Et derrière le duo Ruffier-Moulin, c’est le jeune Stefan Bajic qui est le « vrai » 3e gardien. Il devrait partir libre en juin.

Harold MOUKOUDI

« Je suis de mieux en mieux. Je prends mes marques au fur et à mesure au sein de l’équipe. Le coach me donne pas mal de billes, me corrige sur pas mal de plans. Je sens que je progresse. Il m’apporte beaucoup de sérénité » : avant le match ASSE-Nice (4-1), l’ancien havrais s’était réjouit d’avoir montré un meilleur visage qu’à ses débuts. Mais Claude Puel ne l’a pas fait jouer face aux Aiglons, ni à Reims (1-3). Très convoité l’hiver dernier, le nouvel international camerounais est clairement derrière d’autres jeunes comme William Saliba et Wesley Fofana. En cas de proposition, le club pourrait être tenté de le vendre, six mois après l’avoir récupéré libre, voire de le prêter.

Léo LACROIX

Prêté à Bâle et Hambourg ces deux dernières saisons, le Suisse est en fin de contrat au mois de juin. Mais il pourrait partir dès janvier, même si son salaire peut poser problème. Les Bulgares de Ludogorets sont intéressés.

Timothée KOLODZIEJCZAK

Alors qu’il a enchaîné les titularisations à l’arrivée de Puel, qui le connait bien (il l’avait fait venir de Lens à Lyon, puis de Lyon à Nice), « Kolo » a beaucoup chauffé le banc ces dernières semaines. De toute évidence, ses prestations n’ont pas convaincu. Mais un départ paraît difficilement imaginable, surtout avec les émoluments qui sont les siens.

Sergi PALENCIA

Un bon premier match à Marseille (0-1), mais les choses se sont vite gâtées pour l’ancien bordelais. Déevant à Rennes (1-2), il n’a ensuite participé qu’au match des « coiffeurs », à Wolfsburg. Il n’est clairement pas un premier choix à son poste…

Yann M’VILA

Plus gros salaire du club avec Khazri, l’ancien international ne justifie plus vraiment ses émoluments. Son temps de jeu a chuté depuis l’arrivée de Puel. La porte pourrait s’ouvrir en cas d’offre, ce qui ferait beaucoup de bien à la masse salariale.

Assane DIOUSSE

Prêté au Chievo Vérone il y a un an, le milieu de sénégalais est au placard. Il n’a joué que deux (bouts de) matches depuis le début de la saison. Les dirigeants espèrent que David Wantier, à l’origine de son arrivée il y a deux ans et demi, trouvera une solution. Pas simple, tant sa côte a chuté.

Gabriel SILVA

Le Brésilien avait été épatant à son retour, après huit mois d’absence, contre Oleksandria (1-1). Mais depuis, sa fragilité physique l’a encore rattrapé, et il a déçu lors de ses dernières apparitions, notamment à Reims (1-3), pour son 50e match en Vert, et contre Paris (0-4), où il a été sorti à la mi-temps.

Ryad BOUDEBOUZ

0 but, 3 passes décisives : le bilan de l’ancien montpelliérain reste maigre alors qu’il a enchaîné les titularisations depuis l’arrivée de Puel, qui semblait vraiment vouloir s’appuyer sur lui. Pas sûr toutefois que la confiance du Castrais perdure si l’Algérien ne retrouve pas un peu plus d’efficacité. Et Boudebouz n’a pas marqué des points ces dernières semaines. Remplaçant contre Nice (4-1), titulaire à Reims (1-3), il n’est entré en jeu qu’en fin de match contre Paris (0-4). Les propos de Puel, qui a déploré l’absence d’un meneur de jeu dans son effectif, n’indique rien de bon pour lui…

Robert BERIC

Héros du derby contre Lyon (1-0), pour le baptême du feu de Puel, le Slovène n’a plus fait trembler les filets, depuis. A 28 ans, et même s’il a prolongé il y a un an, un départ pourrait se profiler dès janvier. L’attaquant, qui n’était même pas sur le banc dimanche dernier contre Paris, sait que son temps de jeu risque fort d’être très limité s’il reste au club. Il pourrait donc être plus à l’écoute des propositions que par le passé, où Kiev et Spal, notamment, s’étaient intéressés à lui.

Loïs DIONY

Buteur à Rennes (1-2), l’ancien dijonnais a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines. Mais il n’en a pas vraiment profité et n’a pas participé aux deux dernières rencontres. Son départ est espéré. Vu ses états de service depuis deux ans, difficile d’espérer autre chose qu’un prêt.