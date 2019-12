ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Une trêve bienvenue pour les Verts »

false

L’ASSE a bouclé l’année 2019 sur une défaite à Strasbourg (1-2) et une décevante 14e place en L1. Il faudra faire mieux en 2020.

4e à la mi novembre après sa victoire à Nantes (3-2), l’ASSE termine l’année 2019 et la phase aller du championnat de L1 à une très médiocre 14e place, suite à sa défaite à Strasbourg (1-2). En Alsace, il a fallu un penalty obtenu par le revenant Charles Abi et transformé par Ryad Boudebouz (premier but de l’Algérien cette saison) pour que les Verts marquent, sur leur seul tir cadré de la partie. Mais à 2-0 pour le Racing, la messe était dite, même si Stéphane Ruffier et les siens ont eu le mérite de tenter de revenir au score jusqu’au bout.

Le pire, c’est qu’ils trouvent qu’ils jouent bien !

Dans une Meinau à guichets fermés, le match aura été d’une pauvreté technique affligeante, comme lors de la victoire de l’ASSE à Nîmes (2-1) en Coupe de la Ligue quelques jours plus tôt sur le champ de patates des Costières. « On joue bien mais il faudrait plus de présence devant le but », a pourtant commenté Mathieu Debuchy à la mi-temps du match, samedi soir. « On a tous bien joué mais ça n’a pas réussi », a quant à lui glissé Mahdi Camara, alors que Claude Puel a estimé que son équipe « méritait largement un score de parité ». Il faut bien positiver, et l’ASSE peut toujours se réfugier derrière sa cascade de blessures pour expliquer sa piètre fin d’année. Oui, il a fallu faire avec les moyens du bord. Mais non, bien jouer, être « bons », ce n’est pas ça !

⏹️ #RCSAASSE 2-1 C’est terminé à la Meinau. Malgré un siège des buts alsaciens en fin de rencontre, les Verts s’inclinent à Strasbourg. pic.twitter.com/GdFyWWc0CC — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 21 décembre 2019

Le retour des blessés va faire du bien, mais Bouanga ne sera pas là en janvier

Le constat, c’est que l’effet Puel se sera vite estompé. Après avoir pris 13 points sur 15 lors des 5 premiers matches du Castrais, l’ASSE n’en a pris que 3 lors des 5 derniers, passant donc de la 4e à la 14e place en à peine plus d’un mois. Une fin d’année décevante, qui met un terme à une première partie de saison très décevante, marquée par un Mercato où les Flops sont bien plus nombreux que les Tops, par un été catastrophique avec Ghislain Printant, une campagne de Ligue Europa indigne, et donc un trimestre contrasté avec Puel, qui a surtout eu le mérite de remettre tout le monde au travail et de lancer des jeunes (Abi, Fofana, Camara, Benkhedim et Edmilson). Faute de moyens, le coach des Verts a expliqué que l’ASSE ne pourrait pas se renforcer au Mercato, où elle essayera au moins de dégraisser, ce qui ne s’annonce pas simple vu les états de service de ses joueurs indésirables…

« Notre Mercato, ce sera le retour des blessés », a annoncé Puel. Après Abi, Khazri, Saliba, Cabaye, Honorat, Hamouma vont revenir, mais il faudra faire sans Denis Bouanga en janvier, et peut-être sans Zaydou Youssouf qui s’est lui aussi blessé à Strasbourg. Bouanga et Youssouf, les deux joueurs les plus utilisés, ont sans doute un peu trop tiré sur la corde. Ils auront été les deux meilleurs joueurs d’une première partie de saison où l’ASSE a un peu trop ressemblé à une armée mexicaine, avec pas moins de 31 joueurs utilisés, un record en L1, et à une équipe de bras cassés, son infirmerie n’ayant pas désempli depuis l’été. Mais pour positiver, nous aussi, on va se dire qu’en 2020, il devrait être difficile de faire pire…