RC Strasbourg – ASSE (1-2) : Claude Puel ne reproche rien aux joueurs

Déçu du résultat de l’ASSE sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2), Claude Puel ne l’était pas de la prestation d’ensemble.

A l’issue de la défaite de l’ASSE à Strasbourg (1-2), la 4e sur les 5 derniers matches de Ligue 1, Claude Puel n’a pas voulu accabler ses hommes : « Je suis très déçu pour mes joueurs par rapport à ce qu’ils ont entrepris dans ce match, trois jours après notre victoire à Nîmes. On a essayé de jouer, de faire des décalages. En première mi-temps, il a manqué un peu plus de percussion devant et de petits détails dans le dernier geste. C’est dommage parce que globalement, on avait fait une bonne mi-temps. Au fil du match, on s’est améliorés techniquement», a déclaré le Castrais, ne s’estimant pas chanceux avec la VAR.

« On a simplement raté deux matches, à Reims et à Rennes »

Dans la mauvaise période actuelle, Puel fait le distingo entre les performances et regrette davantage d’autres points perdus que ceux à la Meinau : « Je suis satisfait de l’état d’esprit général. On a simplement raté deux matches, à Reims et à Rennes. On n’avait pas assez d’essence. Mais l’équipe a toujours tout donné. Je suis très satisfait de l’état d’esprit du groupe (…) Avoir 25 points à la trêve est bien évidemment insuffisant. On ne peut pas se permettre de regarder trop loin. On va avancer étape par étape, récupérer nos blessés, et continuer à travailler. En 2020, il faudra du caractère, et mon équipe en a déjà montré », a-t-il poursuivi.

Les jeunes, sa satisfaction

S’il n’aime pas évoquer les cas individuels, Claude Puel a quand même salué l’émergence des jeunes, de Wesley Fofana dont il a apprécié la production en Alsace au jeune Bilal Benkhedim : « Charles Abi reprenait à peine ce soir. Je suis satisfait globalement des performances des uns et des autres. Bilal Benkhedim a été intéressant. Il travaille, apporte une touche technique, des contrôles vers l’avant et met l’équipe dans le bon sens. Il a épuré son jeu et fait beaucoup mieux vivre le ballon ».