ASSE : l’Arabie Saoudite intéressée par les Verts ?

Selon des médias anglais, un fonds de pension d’Arabie Saoudite aurait dans le viseur l’ASSE du duo Roland Romeyer-Bernard Caiazzo.

Il n’y aurait donc pas que l’Olympique de Marseille qui intéresse l’Arabie Saoudite ! Selon le site 90mn, et l’information est à prendre avec d’immenses pincettes, qui s’appuie sur des sources anglaises, le fonds de pension saoudien Public Investment Fund s’intéresserait également au rachat de l’ASSE.

L’Arabie Saoudite, très critiquée pour l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi dans son consulat d’Istanbul il y a deux ans, voudrait faire comme le Qatar et s’acheter une respectabilité internationale via le football. Une rumeur l’envoie régulièrement à Marseille mais il semblerait donc que ce ne soit pas le seul club français à l’intéresser.

Reste cependant à connaître la position de Bernard Caiazzo et de Roland Romeyer. Il y a deux ans, le duo de présidents était vendeur, puis il ne voulait plus, puis il recherchait un troisième actionnaire… Auraient-ils à nouveau l’intention de vendre vu les difficultés économiques de l’ASSE ?

Et, surtout, des Saoudiens sont-ils réellement intéressés par le club du Forez ? On en doute, et même fortement…