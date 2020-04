ASSE : Larqué, Bathenay, Vendroux…ils racontent Robert Herbin

false

L’entraîneur légendaire de l’ASSE, Robert Herbin, est décédé hier soir à l’âge de 81 ans. Larqué, Bathenay et tant d’autres se souviennent.

C’est peu dire que la disparition de Robert Herbin remue le football français. Entraîneur légendaire de l’ASSE, le départ du Sphinx entraîne depuis hier soir de nombreuses réactions, quelques anciens joueurs des Verts de la grande époque ayant déjà pris la parole.

C’est notamment le cas de Dominique Bathenay, interrogé hier soir par nos confrères de RMC. « Robby parlait très peu. Il pesait ses paroles. On n’avait pas tellement de relations, si ce n’est qu’il nous appelait dans son bureau de temps en temps. Il m’avait appelé une fois pour me dire qu’il y avait plein de choses bien, mais il ne m’avait pas mis dans l’équipe (rire). Il était un peu imprévisible(…)Il y avait une alchimie autour de Robby. Il était emblématique. Il avait porté les couleurs de l’ASSE, il avait été champion de France avec l’ASSE. Il a apporté quelque chose de nouveau dans l’entraînement.Il a beaucoup plus parlé après sa carrière d’entraîneur que pendant. Mais c’était sa logique et son respect du jeu. Il nous a beaucoup apporté. Je l’appréciais beaucoup. »

Capitaine des Verts lors de l’épopée de 1976, et relais de Herbin sur la pelouse, Jean-Michel Larqué a bien entendu réagi au décès du Sphinx, hier soir. Et ce sur les ondes de RMC. » C’est un entraîneur qui avait amené des méthodes nouvelles dans le travail la préparation des équipes. J’ai passé des années avec Robert en tant que joueur puis avec lui en tant qu’entraineur, je ne l’ai jamais entendu élever la voix. C’était un homme compliqué, mais c’est ce qui faisait son charme. On n’était pas en très bon termes quand j’ai quitté Saint-Etienne, mais j’ai beaucoup apprécié l’homme. J’ai été peiné de voir quelques articles parler de son addiction, de son caractère compliqué. Il avait tellement de qualités à côté qu’on aurait mieux fait d’en parler avant qu’il soit parti. »

Je me suis pris pour un vrai Vert pendant 90 minutes. »

Enfin, c’est Jacques Vendroux, ancien patron des sports de France Inter, et qui a annoncé la mort d’Herbin d’hier soir, qui raconte deux souvenirs marquants. Dans les colonnes de l’Equipe. « Mon plus grand souvenir avec lui ? Le premier, c’est ce décrassage après la qualification à Eindhoven.Il y a 5 000 supporters au terrain d’entraînement et Robby me laisse aller dans les buts lors d’un huit contre huit qu’il a organisé… Ce jour-là, Jean Castaneda, le gardien remplaçant, devait aller au lycée et ne pouvait pas participer à l’entraînement. Il y avait donc Curkovic d’un côté et Vendroux de l’autre, le plus beau jour de ma vie grâce à mon ami Robby. Je me suis pris pour un vrai Vert pendant 90 minutes. »