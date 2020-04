ASSE : Larqué donne des nouvelles rassurantes des anciennes gloires

true

Alors que la période nécessite forcément une attention particulière autour de nos aînés, les anciennes gloires de l’ASSE vont bien.

Dans la période actuelle où nos aînés sont particulièrement touchés, les anciennes gloires du football sont forcément concernées. Notamment les joueurs de l’époque mythique de l’ASSE. Capitaine de l’équipe à l’époque, Jean-Michel Larqué est resté en contact avec quelques uns.

Dans les colonnes de Sud Ouest, Capitain Larqué a évoqué ses contacts récents. « Je viens de rappeler Jacquot Santini. J’ai eu Ivan Curkovic, Christian Lopez… J’ai appelé Sarramagna hier, mais il m’a pas répondu. Finalement, il a rappelé aujourd’hui, il respecte encore son capitaine ! Je pense que la facture du portable va exploser. En tout cas, on passe plus de temps au téléphone qu’auparavant. J’ai même eu Osvaldo Piazza. Je lui ai envoyé un texto pour son anniversaire en milieu de semaine dernière », a confié Larqué.

Par ailleurs, l’ancien capitaine des Verts a donné des nouvelles d’Aimé Jacquet. « J’ai des nouvelles d’Aimé Jacquet par un ami de Saint-Étienne et il est en bonne forme. Il vit du côté d’Annecy et il a gardé son chalet qui s’appelle “Les Girondins”, à Thones (en Haute-Savoie). Aimé faisait partie de la première équipe qui a été quatre fois championne de France. Il a été mon coéquipier de 1965 à 1970, on a gagné la Coupe de France ensemble. »