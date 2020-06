ASSE : le chaudron, l’ambiance…Cabaye ne s’en remet (toujours) pas

false

Le milieu de terrain de l’ASSE, Yohan Cabaye, qui est en fin de contrat au 30 juin, a été impressionné par l’ambiance du stade Geoffroy-Guichard.

On vous le disait plus tôt sur notre site, ce matin, le milieu de terrain de l’ASSE, Yohan Cabaye, s’est longuement exprimé sur les ondes de RMC au sujet de son avenir. Et si il a balayé l’idée d’un possible retour au LOSC, et d’un éventuel contact avec le RC Lens, le milieu de terrain des Verts a insisté sur la chance qu’il a eu de porter le maillot vert au stade Geoffroy-Guichard.

On ne sait si cela suffira pour qu’il prolonge une saison de plus dans le Forez, mais Cabaye a lancé un bel appel du pied aux supporters stéphanois.

« Quand tu joues à Geoffroy c’est quelque chose quand tu te déplaces. Mais jouer pour Sainté, dans le chaudron… »

« Le peuple vert est extraordinaire. C’est un public de fou. Quand tu joues à Geoffroy c’est quelque chose quand tu te déplaces, mais jouer pour Sainté, dans le chaudron… Je suis vraiment content d’avoir pu expérimenter ça et vraiment ça a été des bons moments. »