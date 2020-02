ASSE : le conflit entre Claude Puel et Ruffier vers une impasse ?

true

Avec les tensions entre Claude Puel et Stéphane Ruffier, l’atmosphère n’est pas franchement sereine à l’ASSE. Et cela pourrait encore durer.

Depuis un peu plus d’une semaine, l’actualité de l’ASSE est principalement rythmée par les tensions entre Claude Puel et Stéphane Ruffier. Dernier épisode en date, l’annonce par le coach que son gardien de but ne ferait pas partie du déplacement pour affronter l’OL lors du derby.

Un choix marquant qui a relancé les bruits autour de leur relation. L’insider Mohamed Toubache-Ter a notamment annoncé que Claude Puel, pour que Ruffier retrouve les terrains de manière normale, exigeait des excuses devant lui et le groupe de la part du portier stéphanois.

Si cette condition sine qua non se confirme, il se pourrait que le conflit entre les deux hommes traînent en longueur. Via Twitter, le site Peuple Vert assure en effet que Stéphane Ruffier ne se pliera jamais à l’exercice des excuses devant le groupe, ce qui intensifierait forcément les tensions entre toutes les parties…