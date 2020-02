ASSE : le constat sans appel de William Saliba

true

En dépit de son jeune âge, et de son importance grandissante au sein de l’effectif, il a longtemps échappé au malaise. Pour cause de blessure,en effet, William Saliba n’avait connu que la victoire cette saison.

C’est depuis terminé. Et comme ses partenaires des Verts, englués dans le bas du tableau, il enchaîne les défaites. Après Metz (1-3), puis Marseille (0-2), ce fut au tour de Montpellier de battre les Verts hier (0-1). A dix contre onze tout au long de la seconde période…

Résultat, celui qui va bientôt filer chez les Gunners d’Arsenal, tire la sonnette d’alarme alors que l’ASSE jouera sa place jeudi en demi-finale de la Coupe de France face à Epinal. Propos accordés au Progrès.

« On enchaîne les défaites, il faut être solidaires et se relever tous ensemble. En ce moment, on encaisse beaucoup de buts, il faut qu’on soit plus costauds défensivement et plus tueurs offensivement. Il faut qu’on se bouge. C’est dur d’être dans cette situation mais on s’en sortira ensemble. Il reste beaucoup de matches, on va les prendre les uns après les autres. »