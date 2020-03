ASSE : le coronavirus a un premier impact chez les Verts

true

Les jours suivent et l’épidémie gagne du terrain. On parle bien entendu du coronavirus qui, nécessairement, commence à avoir des impacts sur le monde du football. C’est le cas en France, et notamment, à l’ASSE qui vient de décider de fermer son centre d’entraînement de l’Etrat aux supporters.

Ainsi, tous les entraînements de la semaine, qui comportera deux matches pour les Verts (Rennes jeudi en Coupe de France, Bordeaux en L1 dimanche) seront donc tous à huis clos. Il s’agit, comme le rapporte le Progrès, d’une mesure de précaution.