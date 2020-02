ASSE : le dernier affront fait à Stéphane Ruffier

true

Pas retenu pour le match contre le Stade de Reims (1-1) dimanche dernier en raison de performances jugées décevantes par Claude Puel, Stéphane Ruffier a été au cœur d’une grosse polémique. En effet, son agent, Patrick Glanz, a tiré à vue sur l’entraîneur des Verts dans les médias. La réponse du technicien comme de l’ASSE a été à la hauteur du dérapage, tous ayant condamné des « propos outranciers et injurieux ».

On attendait beaucoup les retrouvailles entre les deux hommes, elles ont eu lieu mardi lors du premier entraînement de la semaine. Stéphane Ruffier est apparu tout sourire, se montrant totalement impliqué dans les exercices dévolus aux gardiens de but et signant même des autographes à la fin de la séance.

Quand Diony remplace Ruffier sur l’affiche 🧐 pic.twitter.com/vyObNTFXBj — Le Poulpe Vert * (@FreydierSerge) February 27, 2020

Le Basque et le club ont-ils enterré la hache de guerre ? Pas du tout. Comme l’a relevé le supporter connu sous le pseudonyme de Poulpe Vert sur Twitter, Stéphane Ruffier a été retiré de l’affiche promotionnelle pour la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais jeudi prochain ! Il se trouvait juste à côté de celui de Claude Puel et a été remplacé par celui de Loïs Diony…