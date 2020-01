ASSE : le fiasco Oscar Garcia continue son chemin de croix à Vigo

true

Rappelez-vous, c’était il y a deux ans et demi, il y a un siècle, il y a une éternité… Les dirigeants de l’ASSE, sur les conseils d’un ancien journaliste de But!, avaient opté pour Oscar Garcia afin de succéder à Christophe Galtier. L’ancien joueur du FC Barcelone avait débarqué dans le Forez avec une réputation d’entraîneur offensif.

Ses méthodes originales (ateliers avec le ballon en permanence, séances filmées, etc) ont plu dans un premier temps, de même que le premier match officiel de l’équipe contre Nice (1-0). Mais la suite fut beaucoup moins rose. Et dès le 5 novembre, au terme d’une humiliation dans le Chaudron face à l’OL (0-5), son sort fut scellé.

L’ASSE et Oscar Garcia n’étaient-ils tout simplement pas faits pour travailler ensemble ? Il semblerait plutôt que ce soit l’ancien milieu du Barça qui ne soit pas fait pour le métier d’entraîneur. En effet, après quatre mois ratés à l’Olympiakos début 2018, le Catalan a repris le Celta Vigo début novembre et ses stats sont pires que celles de ses cinq prédécesseurs ! Il n’a ainsi remporté qu’un seul match sur six. Si bien qu’il pourrait ne pas survivre à janvier si la série noire se prolonge…