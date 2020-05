ASSE : le futur patron des Verts serait déjà à Sainté

true

Selon Sergi Palencia, Ryad Boudebouz pourrait le nouveau boss de l’ASSE la saison prochaine.

C’est donc à la 17e place que l’ASSE a bouclé sa saison. Et dans son effectif, les satisfactions ont été bien rares. Transféré du Betis Séville pour remplacer Rému Cabella parti à Krasnodar, Ryad Boudebouz fait partie des joueurs qui ont déçu. Loin de son meilleur niveau, l’ancien joueur de Bastia, Sochaux et Montpellier n’a pas réussi à s’imposer même s’il a fini en envoyant l’ASSE en finale de Coupe de France, grâce à son but de dernière minute contre Rennes (2-1).

Pourtant, d’après Sergi Palencia, autre flop du dernier Mercato estival des Verts, l’Algérien pourrait être un homme-clé la saison prochaine. C’est ce qu’a confié l’Espagnol sur la radio andalouse Canal Sur Radio, reprise par Poteaux carrés. « Ryad Boudebouz a un talent fou, c’est incroyable ce qu’il démontre à l’entraînement. Tu peux avoir une totale confiance en lui, faire de lui le « patron » de l’équipe. Peut-être qu’il ne l’a pas ressenti ou qu’il lui a fallu un certain temps pour s’adapter, mais il a un talent indéniable. J’aime jouer avec lui et le voir s’entraîner tous les jours ».

L’ancien bordelais s’est aussi montré élogieux envers l’autre ancien sévillan de l’effectif stéphanois, Timothée Kolodziejczak. « Kolo, quand tu vois la mentalité qu’il a, comment il travaille, comment il joue, comment il voit le foot, ce n’est pas étonnant qu’il ait gagné deux fois l’Europa League avec le FC Séville. »