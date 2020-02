ASSE : le grand perdant du Mercato est déjà identifié

true

Le Mercato n’a pas vraiment permis à l’ASSE de modifier son effectif. Mais avec l’arrivée d’Yvann Maçon, Sergi Palencia est encore un peu plus fragilisé.

Exit Robert Beric, Alpha Sissoko et Harold Moukoudi. Alors que Claude Puel souhait dégraisser cet hiver à l’ASSE, seulement trois joueurs sont partis. Loïc Diony, Léo Lacroix et Assane Diousse, notamment, n’ont pu trouver preneur. Et du côté des arrivées, une seule recrue a débarqué en la personne d’Yvann Maçon.

📸 Yvann #Maçon, arrivé hier à l’#ASSE, participe à son premier déplacement avec le groupe professionnel ! pic.twitter.com/pt5i3Y0cSn — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 1, 2020

Palencia n’est plus que n°3 à droite

A 21 ans, le jeune latéral droit arrive de Dunkerque et Claude Puel l’a intégré à son groupe dès ce week-end à Metz (1-3). Un déplacement auquel Sergi Palencia n’a pas été convié. De toute évidence, l’Espagnol, arrivé l’été dernier en provenance de Bordeaux, où le FC Barcelone l’avait prêté, a du souci à se faire pour sa fin de saison. Décevant lors de ses dernières apparitions, il ne fait plus figure aujourd’hui que de 3e choix à son poste de latéral droit derrière Mathieu Debuchy et Yvann Maçon. Dur, dur…