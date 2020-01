ASSE : le message de Wahbi Khazri aux supporters

true

iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7ppn2q?autoPlay=1" allowfullscreen="" allow="autoplay" width="480" height="270" frameborder="0">

Auteur d’un doublé lors des trente premières minutes samedi soir contre le Nîmes Olympique (2-1), Wahbi Khazri a prouvé qu’il revenait à son meilleur niveau. L’attaquant de l’ASSE, qui s’était peu reposé ces deux dernières intersaisons, avait été mis au repos par Claude Puel en fin d’année.

Il revient en forme et a tenu à faire passer quelques messages sur le site officiel du club : « Je suis content des trois points. Après, on se doit de faire beaucoup mieux. On a un peu lâché en fin de première mi-temps, en deuxième mi-temps on leur a laissé le ballon. C’est là où on doit progresser ».

« Mais on récupère des joueurs importants qui vont nous apporter énormément. Je veux saluer le public qui été exceptionnel. Moi ? Un beau but, dommage qu’on ne puisse pas le célébrer comme il se doit. Content que le VAR est marché, content pour moi. »