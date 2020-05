ASSE : le plus bel hommage envers Robert Herbin tout juste dévoilé

false

L’Opéra de Saint-Etienne a décidé de rendre un hommage émouvant et original à Robert Herbin, décédé il y a quelques jours à l’âge de 81 ans.

Depuis plusieurs jours, et l’annonce de son décès, les hommages ont été nombreux pour saluer l’oeuvre de Robert Herbin, l’ancien et légendaire entraîneur de l’ASSE. Le Sphinx, qui dirigeait une formation stéphanoise au sommet de son art, était également, et même surtout, un amateur éclairé de musique classique. Qu’il écoutait avec passion le plus souvent possible.

Voilà sans doute pourquoi l’Opéra de Saint-Etienne, où Herbin aimait tant se rendre, a décidé de saluer sa mémoire d’une manière ô combien originale. Les cuivres, confinement oblige, se sont rassemblés, depuis leurs domiciles, et ont repris la chanson de Jacques Monty, Allez les Verts.

L’hymne de 1976, lorsque les Verts gagnaient….

🎶 Robert #Herbin était joueur, capitaine, entraîneur et … mélomane. Les cuivres de l’Opéra de Saint-Étienne, dont il était un fidèle spectateur, lui rendent cet hommage particulier. 🎺💚 pic.twitter.com/qqnbkh1HBB — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 7, 2020

