ASSE – Numéro Hommage : Rocher, Platini Caisse Noire…Gastal raconte Herbin

But ASSE : Philippe, il va y avoir au début des années 80 une véritable cassure dans l’histoire du club avec l’affaire dite de la caisse noire. Robert Herbin a-t-il été brisé par ce contentieux avec Roger Rocher qui allait conduire à son éviction ?

Philippe GASTAL : Comment voulez-vous que l’affaire ne l’ait pas touché à l’époque. Comme tout le monde, d’ailleurs. Mais avec Roger Rocher, ils s’étaient réconciliés. Ca leur avait fait beaucoup de bien à tous les deux, notamment au regard de leurs caractères si particuliers.

Il se dit, également, que la vraie cassure entre les deux hommes ne date pas de la caisse noire, mais de l’après-Liverpool, lorsque Roger Rocher va émettre le souhait de recruter des stars et de ne plus s’appuyer sur le centre de formation ?

P.G. Il y a beaucoup de contre-vérités sur Michel Platini à l’ASSE. En ce qui concerne Herbin, et c’est vrai, il a toujours préféré un joueur du cru, c’est à dire du centre de formation, à un élément qui venait d’un autre club. Pour lui, il fallait des jeunes plus des joueurs d’expérience pour avoir une bonne équipe. Regardez l’équipe de 1976, c’est exactement ça. En plus, et ça Roby en était convaincu, il fallait que l’équipe ressemble à l’esprit et la culture stéphanoise.

« Platini a toujours dit que sa meilleure saison au niveau footballistique, c’est celle de 1981-1982. Jamais, il ne s’était senti aussi fort. Et il le doit notamment aux entraînements poussés de Roby. »

Quelles sont les contre-vérités, alors ?

P.G. De dire et d’imaginer que Roby n’ait pas voulu travailler avec Platini. Il était conscient des qualités du joueur, l’un des plus grands de tous les temps en France. En plus, et il suffit de lire ses propos, Platini a toujours dit que sa meilleure saison au niveau footballistique, c’est celle de 1981-1982. Jamais, il ne s’était senti aussi fort. Et il le doit notamment aux entraînements poussés de Roby.

