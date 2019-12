true

Didier Bigard fait le bilan de la première partie décevante de saison de l’ASSE, et évoque les perspectives du prochain Mercato.

« C’est parce qu’on leur a mis des chaussures arrondies alors qu’ils ont les pieds carrés ». C’est ainsi que quelques twittos ont voulu expliquer les fractures ou fissures qui frappent le cinquième métatarse de trois joueurs stéphanois. C’est de l’humour, bien sûr, un peu facile, d’autant moins premier degré que ces blessures concernent Saliba, Abi et Bouanga, loin d’être les plus maladroits de l’effectif. Cette pique gratuite traduit toutefois bien le scepticisme qui gagne les supporters des Verts. Il est à la hauteur de leur déception aussi démesurée que l’ont été leurs espoirs un peu fous après la série de onze matches sans défaite, deux avec Ghislain Printant et neuf avec Claude Puel. L’optimisme a d’autant plus vite grimpé dans les tribunes que l’ère de ce dernier a débuté avec une victoire dans le derby.

⏹️ #RCSAASSE 2-1 C’est terminé à la Meinau. Malgré un siège des buts alsaciens en fin de rencontre, les Verts s’inclinent à Strasbourg. pic.twitter.com/GdFyWWc0CC — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 21 décembre 2019

Puel n’a jamais été gagné par l’euphorie

La clameur du stade a couvert la voix du nouveau coach qui, dès sa conférence d’après match, mettait en garde contre l’euphorie ambiante. Ce n’était pas de la modestie, mais un réalisme que nous avons relayé, commenté et renforcé, conscient, qu’un changement d’entraîneur ne constituait pas un changement en profondeur, même si cette arrivée a été marquée par quelques coups osés, le retour d’un Diony, un appel aux jeunes, la mise sur le banc de cadres, un turnover incessant. Derrière cette politique se cachait justement les lacunes de ce groupe qui auraient dû tempérer les enthousiasmes. Si l’effectif de l’ASSE est très riche quantitativement, c’est loin d’être le cas en terme de qualité. Impossible de dégager une équipe type, même pas une ossature, comme peut le faire Vilas Boas à Marseille.

Il l’a dit, le répète, Puel travaille pour l’avenir, construit, remodèle comme il l’a fait à Leicester où il avait trouvé « une équipe vieillissante », recruté « des jeunes à fort potentiel », modifié le style de l’équipe passant « des longs ballons devant » à un jeu construit « repartant des bases arrières ».

Un recrutement passé qui pèse et freinera le prochain Mercato

Ne cherchez pas plus loin qu’outre manche, c’est bien le modèle qu’il évoque régulièrement, que l’ex-Niçois veut reproduire dans le Forez. Problème, les moyens financiers du duo Caïazzo-Romeyer ne sont pas ceux dont disposait Vichai Srivaddhanaprabh, le président des Foxes (décédé dans un accident d’hélicoptère il y a un an). Et faute de joueurs, de talents, d´attaquant, ce n’est pas un coup de baguette qui va bouleverser le paysage du football stéphanois. Gasset avait eu besoin de M’Vila, Debuchy, Subotic, Cabella, Khazri, Kolodziejczak pour imposer sa patte et il aurait voulu en prime un attaquant et un latéral, preuve qu’il y avait des manques… Et il y en a toujours. On pourrait revenir sur les dernières prestations stéphanoises dont ce match à Strasbourg pour illustrer ce propos, mettre en évidence les lacunes offensives, les absences défensives. Chacun les a vues, surtout les siffleurs et persiffleurs, les défaitistes du jour qui volaient hier au secours de la victoire, les mêmes qui brûlent en décembre, jusqu’à les faire passer pour cendres, ceux pour lesquels ils se sont enflammés en novembre.

Tout va très vite dans le football, dans les sentiments comme dans le classement. Trois victoires et l’équipe bondit, les cœurs au diapason, trois défaites et c’est le plongeon, le doute, la sinistrose. On peut le regretter tout en relevant malgré tout combien Saint-Etienne a la chance de posséder un public fidèle dans son soutien, contrairement à quelque voisin. On peut aussi comprendre cette impatience face aux incohérences passées, un recrutement qui pèse et freinera le prochain Mercato. »

Didier BIGARD