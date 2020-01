ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Les Verts condamnés à rester sages au Mercato »

true

« Avec Claude Puel, on ne rêve pas quand on parle Mercato. Il y a tout juste un an Jean-Louis Gasset voulait croire au père Noël avec un appel du pied à ses dirigeants et l’espoir de voir débarquer un latéral droit sinon un attaquant. On connaît la suite. Cet été Ghislain Printant en était à formuler la même demande…

Avec le nouveau coach, rien de tout cela. Il endosse son costume de Manager quand on le lance sur le sujet en y mettant les formes. « On a compris que le club n’avait pas de gros moyens pour recruter, mais peut-on malgré tout envisager une bonne affaire? ». La réponse est souriante, mais réaliste : « Je ne vais pas vous laisser beaucoup d’espoirs. De gros investissements ont été réalisés à l’intersaison pour prolonger des joueurs et en faire venir. Il y a une masse salariale, un budget conséquent mais pas extensible. Au moins, les choses sont claires pour tout le monde ».

Puel connaît la coulisse

Membre du Directoire, Puel connaît la coulisse. Dans tous les clubs où il est passé il s’est intéressé à l’aspect budgétaire. Il sait déchiffrer les comptes et les contrats aussi bien qu’il sait évaluer les prestations de ses joueurs. Il voit quand il n’y a pas adéquation…

C’est manifestement le cas pour plusieurs éléments de son groupe, sinon comment expliquer qu’avec le plus gros budget de son histoire, le sixième de la L1, le club se traîne aujourd’hui à la 14eme place? Où sont passés les 104 millions et le produit des ventes de cet été évalué à 54 millions avec les transferts de Cabella et Saliba? Réponse : dans les prolongations des cadres venus sous l’ère Gasset, les arrivées estivales et le poids de joueurs peu ou pas utilisés tels Diony ou Lacroix.

Le « Z » est de retour ! 🤜🤛 pic.twitter.com/amXrFkWwNk — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 6, 2020

Beaucoup d’argent dépensé mais peu d’investissements

On ne va pas tirer sur l’ambulance et son chauffeur, David Wantier, mais les priorités vont changer en matière de recrutement. L’homme était loué par Gasset pour avoir mener à leur terme les discussions amorcées pour faire venir en catastrophe Debuchy, M’Vila, Subotic, Ntep pour une mission sauvetage.

Les deux hommes ont encore collaboré pour signer Cabella et Khazri et il y a eu concorde avec Printant sur les dossiers Bouanga, Kolodziejczak, Boudebouz, Trauco, Palencia, Cabaye, Youssouf, Moukoudi, Honorat, Sissoko, Aholou. Si on ajoute la prolongation de Beric, cela fait du monde. Des réussites, des échecs mais surtout beaucoup d’argent et pas toujours des investissements, si on regarde l’âge et les prestations de certains.

Des départs espérés

L’ASSE a la sixième masse salariale du championnat avec 940 000 € par an et par joueur, loin au dessus de Reims, dix-huitième avec 370 000 euros par joueur. Cherchez l’erreur puisque l’équipe de Guion est sixième à la trêve. Cherchez surtout la solution pour revenir à une logique plus sportive.

Puel en a ébauché une « On sera à l’écoute des opportunités pour certains qui veulent plus de temps de jeu ». Si décrié, ce Mercato hivernal va donc à nouveau être exploité, comme il y a deux ans quand il a fallu renforcer le groupe stéphanois ou en 2019 avec le départ de Selnaes et Mbengue.

La saison dernière, les clubs français ont dépensé 84,5 millions d’euros en janvier et l’OL trace la voie de l’inflation en proposant 17m€ à Fulham pour Seri alors qu’il y a peu, Bernard Lacombe militait pour arrêter ce Mercato et que Rudi Garcia s’interrogeait à l’OM « Quand on commence une saison, je ne vois pas pourquoi on n’irait pas au bout avec le même effectif ». Disons que tout le monde s’adapte… Mais que l’ASSE sera plus sage, même si on parle de l’attaquant de Leipzig, Cunha ou du latéral de Châteauroux Opéri. Ce sera plutôt « un Mercato à correction légère » comme le qualifiait Frédéric Antonetti. »

Didier BIGARD