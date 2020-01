ASSE : Puel souligne de nombreux bémols malgré la qualification à Bastia-Borgo (3-0)

true

Si l’ASSE n’a pas franchement tremblé pour son 32e de finale de Coupe de France, les Verts n’ont pas fourni une prestation de nature à donner le sourire à Claude Puel. Dans des propos relayés par le site du club, le coach des Verts a noté de nombreux bémols même s’il estime que ses joueurs ont été « professionnels, solides, sérieux et concentrés ».

Pour le coach des Verts, l’ASSE a surtout fait preuve de réalisme à défaut de montrer de vraies qualités dans le jeu. « On est bien entrés dans le match mais notre jeu a manqué de verticalité en première mi-temps. Heureusement, on a su faire preuve de réalisme au meilleur moment. Je tiens à féliciter l’équipe de Bastia-Borgo. Elle a joué dans l’esprit et a su nous mettre en difficulté. (…) Il manquait de l’allant offensif et de la détermination dans les prises d’espaces ».

Le coach des Verts a notamment eu besoin de recadrer Arnaud Nordin, pourtant double buteur dans cette rencontre. « Arnaud s’est montré et a été opportuniste en marquant deux fois. Je lui ai dit à la mi-temps qu’il ne faisait pas assez d’appels dans le dos de la défense. Beaucoup de joueurs sont encore en apprentissage ». Enfin, le coach des Verts est revenu sur le retour de Wahbi Khazri, double passeur décisif. « Il était un petit peu hésitant au début. Il avait besoin de retrouver des repères. Il a joué dans les intervalles et a profité des espaces pour s’exprimer. Revenir ici était sympa pour lui. C’est à Bastia qu’il a été formé. »