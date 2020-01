ASSE, LOSC : Khazri, Araujo… Les artisans de la qualification en Coupe

true

Pour l’ASSE, le dimanche a été plutôt tranquille. Passé la demi-heure de jeu, les hommes de Claude Puel ont pu se détacher à Bastia-Borgo (3-0). Le LOSC, de son côté, avait pris le large avant de trembler jusqu’au bout à Raon l’Etape (3-2).

Chez les Verts, les raisons de se réjouir sont double. Non seulement l’ASSE a franchi sans encombre un obstacle sur lequel il était interdit de buter, mais en plus Claude Puel a retrouvé Wahbi Khazri. Durant la grosse heure de jeu qu’il a disputé, le milieu offensif tunisien a été à l’origine des deux buts des siens avant sa sortie. Une reprise ratée a bénéficié à Arnaud Nordin avant que Fofana ne bénéficie d’un décalage parfait. Le retour de Khazri constitue forcément une belle nouvelle avant la reprise de la Ligue 1.

Du côté du LOSC, Christophe Galtier avait décidé d’opérer quelques changements par rapport à son onze habituel. Loïc Rémy et Luiz Araujo étaient notamment titulaires. Les deux hommes n’ont pas déçu et notamment le jeune ailier. C’est lui qui a ouvert le score de manière astucieuse au quart d’heure de jeu avant de lancer parfaitement Loïc Rémy dans la profondeur sur le troisième but, d’une déviation intelligente. Un troisième but qui revêt une sacrée importance lorsque l’on connaît le score final…