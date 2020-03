ASSE – Le rendez-vous de Didier BIGARD : «Pour l’heure, ça tourne plutôt au cauchemar… »

true

Interdits de déplacement pour le derby OL-ASSE, des Magic fans ont voulu montrer que les arrêtés ne les arrêtaient pas. Ils ont paradé la veille du match dans le centre de Lyon et l’ont fait savoir. Leurs copains lyonnais n’avaient pas besoin des réseaux sociaux pour répondre au rendez-vous. Les Ultras des deux camps se sont affrontés dans un fight urbain sans urbanité pendant que des manifestants défilaient contre l’application du 49-3 par le gouvernement. A chacun ses combats. Celui des cagoulés du foot a fait des blessés et permis aux Lyonnais de chambrer les Stéphanois, le lendemain au Parc OL, via des banderoles complaisamment déployées.

On n’est pas près de voir du vert au Parc-OL

Jean-Michel Aulas que l’on sait à cheval sur l’esprit sportif aurait pu s’en offusquer. A défaut, il a dit son mal être et pointé les responsabilités« J’ai vécu ça comme une infamie. Quand on voit ces images, ça fait peur. Il y a des blessés sérieux. On est à une époque où le foot doit être une fête, une joie. Et voir ça se transformer en affrontements… Il faut que les Ultras se remettent en cause. C’est vrai, les Stéphanois n’avaient rien à faire à Lyon, c’est une provocation… » Pour une fois, il était d’accord avec son « ami » Pierre Menés qui avait fait entendre sa voix sur cette bataille rangée et le voyage des Foréziens dans le Rhône « Pensez-vous qu’un truc comme ça va inciter les autorités à dialoguer et négocier ? Quelle naïveté». On n’est pas près de voir du vert dans les tribunes du Groupama Stadium… Et sur le terrain? Demanderez-vous en songeant à la première période de ce 120ème derby d’une histoire qui tourne de plus en plus mal pour l’ASSE. Le miracle n’a pas eu lieu et il en aurait fallu pour ramener des points de ce déplacement, après quarante-cinq minutes qui ont fait dire à Claude Puel « Subir comme ça, ce n’est pas possible ». De son côté, Mathieu Debuchy avait bien de la peine à cacher sa colère au micro de Canal : « On n’arrivait pas à aligner deux passes donc ça devenait difficile. Ça a été mieux en deuxième, mais on n’a pas le droit de passer au travers comme ça en première mi-temps, dans un derby ».

Tout est dit, reste à comprendre quel virus frappe les Stéphanois jusqu’à « les inhiber » pense leur coach qui doit trouver au plus vite le vaccin qui les préservera d’une contagion à laquelle ont échappé les jeunes Saliba et Fofana. Pas les anciens, classés dans les flops par Pierre Menes qui fait un lot avec M’Vila, Cabaye et Kolo. Sévère? Pas sur l’inconsistance de leur prestation jusqu’à la pause. On regrettait alors la suspension de Camara dont la présence aurait peut-être apporté un peu de dynamisme au milieu. Les chiffres sont éloquents : 78% de possession pour l’OL au repos, 168 passes après vingt minutes et seulement 26 pour l’ASSE. On cherchait le vert sur la pelouse. Et question combativité on était loin de l’engagement d’un derby avec la première faute stéphanoise commise seulement à la 26eme minute. Avec un carton et le but pour sanction!

« Pour avoir le ballon, il faut bouger » (Éric Carrière)

Cette ouverture du score résume tout. Comment Dembelé peut-il être aussi libre dans les six mètres, cette zone qui devrait appartenir au gardien comme aimait à le gueuler Claude Abbes à ses défenseurs. On peut parler de détermination là aussi, mais les premiers responsables sont ceux qui ont été incapables d’aligner trois passes, au milieu et en attaque où l’absence de qualité technique devient critique en même temps que le classement. « Pour avoir le ballon, il faut bouger » : en une phrase, Éric Carrière a cerné le problème analysé par Puel « On a manqué de maîtrise et on a trop vite perdu le ballon. Au milieu, on n’a pas été assez agressifs dans la récupération ».

Si le coach se raccroche à ce qu’il a vu en deuxième période « On a montré qu’on pouvait être acteurs, qu’on pouvait revenir dans le match » il s’interroge «Est-ce qu’on aurait pu tenir comme ça 90 minutes? ». Il le faudra jeudi face à Rennes pour cette demi-finale qualifiée de « super importante » par Debuchy, et mettre un peu de rêve dans le ciel des Verts. Pour l’heure ça tourne plutôt au cauchemar. »

Didier BIGARD