ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Une histoire de feux d’artifice »

false

Didier Bigard revient sur la lourde défaite de l’ASSE face au PSG (0-4) dimanche soir. Et sur l’incroyable feu d’artifice des Magic Fans, en fin de match.

« Ce devait être « une parenthèse agréable » pour reprendre les mots de Claude Puel à la veille de la réception du Paris Saint-Germain. Ce ne fut pas vraiment le cas et les seules promesses tenues l’ont été dans le kop nord par l’Avant-garde qui l’est un peu moins car forcément quand on fête ses vingt ans on n’est plus vraiment des gamins. « Sans être pour autant entrés dans l’âge de raison » persifleront les dirigeants de la Ligue et les autorités avant de prendre des sanctions aussi programmées que l’a été le spectacle pyrotechnique offert.

⚽️💥 – Incroyable pyrotechnie dans le kop nord qui tire littéralement des feux d’artifice ! #ASSEPSG #ASSE pic.twitter.com/Ox0xHIPFDK — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) 15 décembre 2019

« J’espère qu’on ne sera pas pénalisé »

Puisque, anniversaire il y avait du côté des Magis fans, on savait qu’il y aurait de la lumière artificielle dans les gradins. Pas toutefois un tel feu d’artifice qui a fait sourire Truchel « Ah oui, j’ai vu. C’est un peu trop, non? » juste avant Claude Puel avait moins pris la chose à la rigolade. Parce que son équipe avait subi un autre feu et que les conséquences de ce qui se voulait une fête priveront son équipe d’un soutien important, sans doute pour la réception de Nantes « J’espère qu’on ne sera pas pénalisé. L’équipe n’a pas besoin de ça » souffla-t-il, résigné, « Des feux d’artifice ? J’en ai déjà vu, mais pas dans un match de football ». Et comme c’était une soirée inédite, stadiers parisiens et stéphanois ont poursuivi le match à leur façon, sur la pelouse, avec une rencontre pugilistique confraternelle « Due à la tension » expliqua un membre de la sécurité en évoquant le tapis de projectiles divers lancés par les supporters visiteurs en direction des locaux avec en prime quelques fusées.

Puel voit de mieux en mieux sur quels axes il va pouvoir travailler

Pour un peu, on en oublierait presque ce qui s’est passé sur la pelouse pendant quatre-vingt dix minutes, M. Buquet préférant éviter un temps additionnel qui sentait la poudre. Il faut dire qu´il avait été servi, le public avec lui, et pas seulement à cause ou grâce aux ultras. Mbappe avait lui aussi tiré deux belles salves, Icardi y était allé de son petit but habituel dans les six mètres et avant cela, Paredes avait doublement mis le PSG sur les rails de la routine. Un but, son premier, salué par tous ses coéquipiers, puis un vol plané sur un tacle d’Haholou, coloré par l’arbitre d’un carton rouge. Le public comprit vite la complexité du problème qui allait se poser à des Verts pas aussi bien entrés dans la partie que ce qui avait été prévu sur le paperboard. D’où le premier regret de Claude Puel « On a subi, on était certes en place mais sans être entreprenants, sans pressing, sans agressivité, même si on a une balle d’égalisation ». Son second regret est bien sûr cette expulsion sur laquelle il y aura forcément explication de texte avec l’intéressé. L’excès d’engagement d’Haholou n’a fait que rendre impossible une mission difficile face à Neymar, Di Maria et autres fruits qataris.

En attendant le Mercato, il fait avec les moyens du bord

La veille Yann M’Vila voulait y croire « On veut jouer ce match pour le gagner. Pour ça, il va falloir redoubler d’efforts et être irréprochables. Tout le groupe veut créer l’exploit. Pour y arriver, il faudra qu’on attaque et défende tous ensemble ». A onze, pas à dix, pas avec une équipe aussi handicapée même si Puel se refuse à chercher des excuses à la mauvaise passe qui a fait plonger l’équipe dans la deuxième moitié de tableau avec un goal average trop négatif pour espérer mieux. « Je n’ai pas l’habitude de me cacher derrière des blessures, il faut avancer » disait-il samedi avant, dimanche, une repartie plus aiguisée à un confrère évoquant son milieu à trois récupérateurs et l’absence d’un créateur « citez-moi un créateur… On fait avec les moyens du bord, nous n’avons pas d’énormes solutions».

Il est sûr que ce n’est pas la rentrée de Boudebouz qui a éclairé un jeu que seul Bouanga « au dessus du lot » a réussi à dynamiter « Je veux bien mettre plus d’offensifs, mais je ne les ai pas » constate, amer, Puel. Au moins sait-il chaque jour un peu plus précisément sur quels axes il va travailler en janvier. »

Didier BIGARD