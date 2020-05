ASSE : le souhait de Bernard Caïazzo pour sauver le Mercato des Verts

true

Conscient que la crise du Covid-19 a mis son club dans de sales draps, Bernard Caïazzo espère que l’ASSE sera sauvé par la vente de ses joueurs vers l’étranger.

S’il s’est finalement prononcé en faveur de l’arrêt de la Ligue 1 face à la crise sanitaire du coronavirus après avoir longtemps souhaité reprendre la saison 2019-20, Bernard Caïazzo (ASSE) a désormais le regard tourné vers l’étranger. Son souhait ? Voir la Liga, la Premier League, la Bundesliga et la Série A aller à leur terme pour limiter la casse économique… Et servir les intérêts des clubs français.

De la nécessité que les grands championnats aillent à terme…

Sur « France Inter », Bernard Caïazzo a justifié sa position : « Notre souhait, c’est que nos voisins continuent leur championnat. S’ils venaient à ne pas poursuivre leur championnat jusqu’au bout, ils se retrouveraient dans une situation économique extrêmement difficile, un peu comme nous aujourd’hui, et cela aurait des répercussions sur le mercato. Comme nous sommes plutôt des vendeurs, et les Anglais, Italiens, Allemands et Espagnols des acheteurs de nos joueurs, bien évidemment on en subirait des conséquences fortes qui se chiffreraient par des centaines de millions d’euros de moins-values sur notre économie française. Ça nous pénaliserait considérablement ».

Conscient de la situation économique compliquée de ses Verts et de la dette de plus en plus importante de l’ASSE, le Président du Conseil de Surveillance a en effet tout intérêt que la loi de l’offre et de la demande permettent au marché des transferts de rester à une valeur élevée. Sans transferts dépassant les 10 M€ sur ses rares prospects (Fofana, Abi…), Sainté pourrait se retrouver prochainement dans une situation dramatique.