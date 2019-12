ASSE : le Stade Rennais a vraiment joué un sale tour aux Verts

true

La première défaite de l’ASSE sous l’ère Claude Puel, sur le terrain du Stade Rennais (1-2), a été le tournant de cette fin d’année 2019 pour les Verts.

Avec sa défaite à Strasbourg (1-2), la 4e lors des 5 dernières journées, l’ASSE a bouclé la phase aller du championnat à une très médiocre 14e place, alors qu’elle était remontée à la 4e place mi novembre après sa victoire à Nantes (3-2), en prenant 13 points sur 15.

Joyeuses fêtes à tout le Peuple Vert ! 💚 pic.twitter.com/Hy5jI9jPFR — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 24 décembre 2019

13 points sur 15 avant, 3 points sur 15 après !

A Rennes (1-2) lors de la 15e journée de L1, l’ASSE avait vécu sa première défaite depuis l’arrivée de Claude Puel. Depuis, il y a eu une victoire contre Nice (4-1) et trois autres défaites à Reims (1-3), contre le PSG (0-4) et à Strasbourg (1-2). Sur les 5 dernières journées, les Verts n’auront pris que 3 points. En L1, seuls les trois derniers, Amiens (1 point), Nîmes (1 point) et Toulouse (0 point) ont fait pire. Inutile d’aller plus loin le tournant de la fin d’année des Verts…